Unterkirnach Bürger putzen ihr Dorf blitzsauber

Bei der Putzete wird ein ganzer Container mit Unrat gefüllt. Auch eine große Schülergruppe hilft bei der Aktion mit

Unterkirnach (gg) Freiwilliges Engagement und Ehrenamt ist heutzutage im kommunalen Leben der Gemeinden nicht mehr wegzudenken. Zu den zahlreichen freiwilligen Aktivitäten gehört in Unterkirnach die mittlerweile fest im Terminkalender verankerte Putzete.

Im vergangenen Jahr war die Zahl der freiwilligen Helfer zwar höher gewesen. Aber auch das diesjährige Ergebnis der Putzete kann sich dennoch sehen lassen. Obwohl der ursprüngliche Termin aufgrund des schlechten Wetters um eine Woche verschoben worden war, fanden sich mehr als 30 freiwillige Müllsammler ein, um nach den Wintermonaten den Ort von Unrat jeglicher Art zu befreien.

Schulrektorin Andrea Blessing hatte 13 Kinder der Roggenbachschule mobilisiert, die sich hoch motiviert vom Mühlenplatz aus in Richtung Maria Tann auf den Weg machten. Ausgestattet mit Mülltüten und Schutzhandschuhen sammelten sie leere Flaschen, weggeworfene Papiertaschentücher und sonstigen Unrat ein. Immerhin drei Müllsäcke wurden so gefüllt.

Klaus Kuhnt und seine Familie nahmen sich die Ecke Wildpflanzenpark vor. Eine weggeworfene Autotür, alte Autoreifen und zahllose Kronkorken, sowie Plastikmüll jeglicher Art konnten im Müllcontainer gesammelt werden. Immerhin ist der Container randvoll geworden.

Dank an die Helfer

Seitens der Gemeinde nahmen Bürgermeister Andreas Braun sowie die Gemeinderatsmitglieder Luitgard Straub und Birgit Kodet an der Müllsammelaktion teil. Beim abschließenden Eintopfessen dankte Braun nochmals allen Helfern. Braun vergaß dabei auch nicht, sich beim Lauftreff zu bedanken, dessen Mitglieder bereits unter der Woche einiges an Unrat gesammelt hatten und am Wochenende nicht dabei sein konnten.