Unterkirnach Beim Ferienkarussell haben die Kids keine Langeweile

Zwei Wochen Spiel, Action und Spaß: Die Ferienbetreuung glänzt mit Abwechslung und wird reichlich genutzt.

Action, Spaß, Spiele und neue Freunde kennenlernen. Das konnten nicht nur Kinder genießen, die nicht in den Pfingstferien verreist waren. Traditionell bietet der Verein "Freunde und Förderer der Roggenbachschule Unterkirnach" eine spannende Ferienbetreuung während der Schulferien an. Wie immer wurde dieses attraktive Angebot auch in den Pfingstferien reichlich genutzt.

In der ersten Ferienwoche gestalteten Sabrina Haas und Daniela Fichter das Programm. Unter dem Motto "Ahoi! Wir sind auf Reisen" bauten die 21 Kinder Schiffe und Flöße und führten eine Piratenrallye durch. Der Abschluss bildete ein Wettkampf rund um das Thema Wasser. "Die Resonanz in der zweiten Woche war nicht ganz so hoch", erklärte René Kögler, der die zweite Woche des Ferienkarussells gestaltete. Trotzdem hatten die neun angemeldeten Kinder ihren Spaß.

Die Schülerin Sophia Konegen aus Villingen unterstütze Kögler. Für sie eine gute Gelegenheit, sich in ihr gewünschtes Berufsbild einzuarbeiten. Bei den neun angemeldeten Kindern kam das Programm "Action Kids" super an. Beim Programmpunkt "Alles was fliegt" konnten die Kinder aus Unterkirnach, Villingen, Pfaffenweiler und Konstanz ihre Kreativität voll entfalten.

Ein Vormittag im Aqualino ist gerade bei höheren Temperaturen sehr beliebt und sorgt für die nötige Abkühlung. Gerne wird die vorhandene Infrastruktur im Ort für Outdooraktivitäten genutzt. Ein Abstecher zu Tannis Tierscheune mit Spielplatzbesuch ist ein Angebot, das die Kinder gerne annehmen, und eine richtige Schatzsuche bildete den Höhepunkt der zweiten Woche.

Michael Klafki, Vorsitzender des Fördervereins der Roggenbachschule, plant bereits das nächste Ferienkarussell in den Sommerferien. "Wir werden unser Betreuungsprogramm während der gesamten Sommerferien anbieten", so Klafki. Und die Einschulungskinder, deren Ferien etwas länger dauern, bis sie eingeschult werden, haben die Möglichkeit der Vormittagsbetreuung, bis es zum großen Tag der Einschulung komme.