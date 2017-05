Unterkirnach Akkordeon-Spielring Unterkirnach feiert Jubiläum

Beim gelungenen Festkonzert in der vollen Schlossberghalle werden langjährige Mitglieder zum 40-Jährigen geehrt.

Unterkirnach – Im Jahr 1976 gelang der schwedischen Popgruppe Abba mit ihren Singles "Fernando" und "Dancing Queen" der weltweite Durchbruch. Die deutsche Band Boney M. landete mit ihrer Single "Daddy Cool" einen europaweiten Hit. In Unterkirnach sah die Zukunft der Jugendmusikschule dagegen düster aus. Sie sollte aufgelöst werden.

Altbürgermeister Siegfried Baumann wollte den Musikschülern jedoch weiterhin Musikunterricht ermöglichen. Nach einiger Suche erklärte sich die Unterkirnacher Musiklegende Karl Werf bereit, einen Spielkreis mit Melodica, Akkordeon und Gitarre aufzubauen. Im August 1977 war es dann soweit. Während die weltweit erfolgreiche Popgruppe Dire Straits gegründet wurde, kam es eine Nummer kleiner in Unterkirnach zur Gründungsversammlung des Akkordeon-Spielrings. Karl Werf fungierte als Dirigent, Vorsitzender und Ausbilder in Personalunion.

Bereits zehn Jahre danach spielten 60 Aktive in zwei Orchestern. Werf übergab 2004 die Vereinsführung an Luitgard Straub, die die Akkordeonspieler bis heute anführt. Um ehemaligen Musikern die Gelegenheit zu geben, ihrem Hobby weiterhin nachzugehen, wurden die Hobbymusiker Mühlentreff gegründet. Diese gehören weiterhin dem Spielring an, ohne sich stärker im Verein engagieren zu wollen. Im gleichen Jahr wurde die Tastenbande gegründet, um Kinder an die Akkordeonspielerei heran zu führen. Für diese außergewöhnliche Jugendarbeit wurde der Akkordeon-Spielring vom Deutschen Harmonikaverband ausgezeichnet. Aktuell sind 14 Kinder in der Ausbildung, im Orchester der Tastenbande spielen sechs Kinder unter der musikalischen Leitung von Patrick Gamper.

Unter der musikalischen Leitung von Ferdinand Schneidt spielen 14 Aktive im Hauptorchester. 15 Aktive der Hobbymusiker Mühlentreff proben regelmäßig, wobei auch das gemütliche Zusammensein nicht zu kurz kommen.

Voll besetzt war jetzt die Schlossberghalle beim Konzert zum 40-jährigen Bestehen. Den zahlreichen Zuhörern wurde ein dreistündiges, kurzweiliges Programm geboten. Den Auftakt machte die Tastenbande des Akkordeonspielrings unter Leitung von Patrick Gamper. Die Klassiker "House oft he rising sun" oder "Scarborough Fair" bildeten den Auftakt. Mit dem Coldplay-Klassiker "Viva la vida" startete das Hauptorchester unter Leitung von Ferdinand Schneidt. Moderne Musik von Dancemixes von Lady Gaga über den Deep-Purple-Klassiker "Smoke on the water" bis zur klassischen Musik von Tschaikowsky: dem Zuhörer wurde ein bunter Blumenstrauß an musikalischen Hörgenuss geboten. Musikalische Grüße brachte der Akkordeonverein Blau-Weiß-Villingen unter der Leitung von Matthias Keller. Die Gäste hatten Akkordeon-Interpretationen von Rondo Romantica, La Storia, Jesus Christ Superstar, British Friends und den legendären Comedian Harmonists im Repertoire. Beim großen Finale fusionierten die beiden Orchester. "A night like this" und der Song "Feuerreiter rundeten das Programm ab. Ohne Zugabe wurden die beiden Orchester jedoch nicht von der Bühne gelassen.

"Bei einer 40-Jahr-Feier dürfen Ehrungen selbstverständlich nicht fehlen, um die Mitglieder für ihre Treue, für das Engagement und die Verbundenheit zum Verein zu würdigen", sagte die Vorsitzende Luitgard Straub in ihrer Ansprache. Und so wurden Gründungsmitglieder, langjährige Mitglieder, Altbürgermeister Siegfried Baumann und Dirigent Schneid ausgezeichnet. Festredner und Bürgermeister Andreas Braun ließ die vergangen 40 Jahre noch einmal Revue passieren. Der Akkordeon-Spielring sei eine besondere Bereicherung des kulturellen Lebens in der Gemeinde und darüber hinaus auch ein musikalischer Botschafter des Dorfes, stellte der Schultes fest, und er lobte den Verein für sein erfolgreiches Wirken. Mit Recht dürfe man stolz auf den Akkordeon-Spielring sein.

Die Ehrungen

Die Auszeichnungen im Einzelnen: Ferdinand Schneid, Dirigentennadel in Gold des Deutschen Harmonikaverbands; Ulrike Böhlefeld und Karin Pfeffer, Ehrennadel in Gold; Wilfried Kaiser, Lieselotte Speth, Rosemarie Sunderer und Karl Werf Ehrenmedaille in Gold: Silke Müller: Ehrenamtsplakette; Simone Weisser: Ehrenmedaille in Silber; Martina Basler, Karin Fichter, Erika Kuhnert, Karin Weisser: Verdienstmedaille in Silber.