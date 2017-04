Unterkirnach 11 000 Euro Schaden: 69-Jähriger beschädigt zwei Autos und flüchtet

Die Polizei konnte ihn nach dem Unfall in Unterkirnach jedoch ausfindig machen. Der Schaden beträgt rund 11 000 Euro.

Ein 69-jähriger Subaru-Fahrer ist am Montag gegen 22 Uhr in der Straße "Am Wald" gegen zwei dort geparkte Fahrzeuge gefahren und hat hierbei erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro an den abgestellten Wagen und seinem eigenen Auto angerichtet.

Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fuhr der 69-Jährige davon. Die Besitzer der beschädigten Fahrzeuge, es handelte sich um einen Transporter und um einen Geländewagen, stellten die Schäden erst am Dienstagmorgen fest und verständigten die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers St. Georgen konnten den Unfallverursacher schließlich ermitteln. Der muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der begangenen Unfallflucht verantworten.