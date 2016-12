Tuttlingen Wanderstrecke wird ausgezeichnet

Er war der erste Qualitätswanderweg auf der Schwäbischen Alb überhaupt und wird jetzt als erster Wanderweg zum vierten Mal ausgezeichnet: der Donauberglandweg vom Lemberg bis nach Beuron.

Wie die Tourismus GmbH Tuttlingen mitteilt, ist dies nach der Wahl zum zweitschönsten Wanderweg Deutschlands im Sommer 2013 eine weitere Auszeichnung für den Qualitätswanderweg. Der Donauberglandweg, der 2008 vom damaligen Tuttlinger Landrat und heutigen Tourismusminister des Landes, Guido Wolf eröffnet worden ist, wurde in den vergangenen Wochen vom Deutschen Wanderverband intensiv unter die Lupe genommen und neu zertifiziert. Damit erhält der Wanderweg nun erneut das Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“. Die Auszeichnung wird am Eröffnungstag von Europas größter touristischer Publikumsmesse, der Caravan, Motor und Tourismus (CMT), am 14. Januar in Stuttgart verliehen.

Dabei war die Neuzertifizierung des rund 60 Kilometer langen Weges kein Kinderspiel, wie die Tuttlinger Tourismusgesellschaft erklärt. Auf jeder der vier Tagesetappen und auf jedem einzelnen Kilometer müssen die strengen Kriterien des Wanderverbandes erfüllt und der Zustand dokumentiert werden. Die erneute Überprüfung dient vor allem auch einer nachhaltigen Sicherung der besonderen Qualität von solchen Wanderwegen, sodass nur ausgewählte Strecken diese Auszeichnung bekommen können. Der „Donauberglandweg“ bleibt damit auch weiterhin der wandertouristische Leuchtturm und Leitweg der Region. Bundesweit wird der Weg vom Deutschen Wanderverband im Programm „Wanderbares Deutschland“ beworben und die „Deutsche Zentrale für Tourismus“ setzt im In- und Ausland beim Thema Wandern auch auf den „Donauberglandweg“ als einen der herausragenden Qualitätswanderwege. Zum Donauberglandweg gibt es einen kostenlosen Taschenführer und besondere „Wandern-ohne-Gepäck“-Angebote, wobei man die Strecke auch ohne Karte begehen kann.

Informationen im Internet: http://www.donaubergland.de/