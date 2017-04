Tuttlingens Landrat Stefan Bär und Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck argumentieren gegen eine Verlegung nach Konstanz. Denn eine Polizeizentrale in Konstanz könnte teuer werden.

Es gibt eine Menge guter Argumente, das Polizeipräsidium in Tuttlingen zu belassen und keinen überzeugenden Grund, die Polizeizentrale nach Konstanz zu verlegen. Das ist auf den Punkt gebracht die gemeinsame Einschätzung von Tuttlingens Landrat Stefan Bär und Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck. Die beiden Kommunalpolitiker gaben am Mittwoch in einem Pressegespräch eine Zwischenbilanz ihrer bisherigen Bemühungen, den aktuellen Statusquo über die Zeit der Überprüfung der Polizeireform zu erhalten. Nach ihren Gesprächen in der Landeshauptstadt mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Vertretern der Fraktionen von CDU und den Bündnisgrünen sind Beck und Bär überzeugt, dass noch keine Entscheidung gefallen ist. Der Innenminister kündigte die endgültige Entscheidung über die Standorte der Polizeipräsidien bis Pfingsten an.

Die beiden Tuttlinger sind besonders alarmiert, weil in dem Überprüfungsgutachten der Polizeireform in ganz Baden-Württemberg nur Konstanz als Sitz eines Polizeipräsidium benannt ist. Stefan Bär: "Ich war deswegen nach der ersten Lektüre des Gutachtens irritiert." Michael Beck: "Die einzige Begründung ist, dass in Tuttlingen ein Anbau an das bisherige Dienstgebäude notwendig sei, der rund 7,5 Millionen Euro kosten soll". Genau hinter dieses Argument machen die beiden Tuttlinger ein deutliches Fragezeichen. Beck: "Auch in Konstanz müsste investiert werden." Man höre von dort heute schon Klagen über Raumknappheit. Der Anbau in Tuttlingen sei, so der OB, nicht wirklich groß, die hohen Kosten würden durch die polizeiinternen Sicherheitsmaßnahmen entstehen.

Landrat und Oberbürgermeister drehen den Spieß um und führen ebenfalls Kostenargumente für Tuttlingen an. Übereinstimmend kommen sie zu der Einschätzung: "Man darf nicht nur die einmaligen Kosten für den Tuttlinger Anbau sehen. Genauso wichtig ist, die laufenden Kosten mit in die Überlegung einzubeziehen." Diese "laufenden Kosten" sind aus ihrer Sicht eigentlich "fahrende" Kosten. Viele Mitarbeiter einer möglichen Polizeipräsidium Konstanz könnten oder wollten angesichts der hohen Miet- und Immobilienpreise und des ohnehin vorhandenen Wohnraumsmangels nicht nach Konstanz umziehen. Michael Beck: "Sie werden aus Tuttlingen, Villingen-Schwenningen oder Rottweil nach Konstanz pendeln. Außerdem würde das Tuttlinger Dienstgebäude zur Hälfte leer stehen.

Polizeipräsidium Tuttlingen

Von Tuttlingen aus wurden bisher fünf Landkreise in drei Regierungsbezirken polizeilich betreut. Nach dem Überprüfungsgutachten sollen der Landkreis Freudenstadt und der Zollernalb-Kreis nun ausgegliedert werden. Dafür soll neu der Kreis Konstanz zur den verbleibenden Kreisen Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis dazu kommen. Nach dem Überprüfungsgutachten wäre die neue Dienstbezirksabgrenzung mit mit der Auflösung des Präsidiums in Tuttlingen und dessen Verlegung nach Konstanz verbunden. Betroffen wären 120 Arbeitsplätze. Betroffene Mitarbeiter hätten sich sowohl an Beck wie auch an Bär mit der Bitte gewandt, sich für sie einzusetzen.