Tuttlingen Unbekannte werfen in Tuttlingen Dachlatten auf Straße

Unbekannte werfen in Tuttlingen Dachlatten auf Straße

Unbekannte haben in Tuttlingen über eine Lärmschutzwand mehrere Dachlatten auf eine Straße geworfen. Ein Motorradfahrer konnte gerade noch ausweichen, teilte die Polizei am Montag mit.

Der 20-Jährige fuhr am Sonntag auf der Straße, als plötzlich eine Dachlatte über die meterhohe Wand am Straßenrand geschleudert wurde. Auf der Fahrbahn lagen bereits mehrere andere Dachlatten. Der Motorradfahrer konnte gerade noch ausweichen. Er stoppte um räumte die Hindernisse von der Straße. Von den Tätern gebe es keine Spur, sagte ein Polizeisprecher. Ermittelt werde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.