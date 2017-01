Tuttlingen Tuttlingen wird noch ein Stück sicherer: Zusätzliche Kameras am Bahnhof

Stadt investiert in zusätzliche Kameras am Bahnhof und am Busbahnhof.

Die Stadt Tuttlingen investiert weiter in die Sicherheit: Die Kameraüberwachung von ZOB und Bahnhof wurde verbessert. „Wie bei den bereits früher aufgehängten Kameras werden die Filme nur bei Bedarf ausgewertet“, informierte Stadtsprecher Arno Specht. Die Polizei begrüßt die Verbesserungen und zieht aus der bisherigen Überwachung eine positive Bilanz.

Mehrere Punkte in der Stadt, an denen es immer wieder zu Straftaten oder Belästigungen kam, wurden im Herbst mit Kameras ausgestattet. Der ZOB, die Bahnhofshalle, der Bürgerpark Alter Friedhof sowie die Ruine Honberg sind seither kameraüberwacht. Bei einer Begehung gemeinsam mit OB Michael Beck wurden aber auch Lücken festgestellt – gerade am ZOB oder am Bahnhof. Diese wurden nun geschossen: „Mir ist es wichtig, dass sich die Bürger an diesen zentralen Orten sicher fühlen können“, sagte Beck, „deshalb war es mir wichtig, hier nachzubessern.“

Am Bahnhof wurden zwei weitere Kameras angebracht. Sie erfassen jetzt auch den Fahrradabstellplatz sowie den Vorplatz. Am ZOB wurde eine weitere Kamera am Bussteig angebracht, so- dass dieser nun komplett erfasst wird. Im überdachten Wartebereich wurde die bisherige Kamera durch ein besseres Modell ersetzt, das nun den gesamten Raum im Auge hat.

„Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist entscheidend für die Stimmung in der Stadt“, so Beck, „aus diesem Grund unterstützen wir als Stadt mit unseren Mitteln die gute Arbeit der Polizei.“ Dort begrüßt man dies: „An Orten, an denen es immer wieder zu Straftaten kam, helfen uns Kameras in zweierlei Hinsicht“, so Polizeisprecher Michael Aschenbrenner. Bei der Aufklärung von Straftaten könnten sie eine wichtige Hilfe sein, aber auch unter dem Aspekt der Prävention befürwortet die Polizei die installierten Kameras: „Wo die Leute wissen, dass sie gefilmt werden, passiert weniger.“

Die Fakten bestätigen dies: Am Honberg, wo es früher regelmäßig zu Schmierereien oder Beschädigungen an der Burgruine kam, gab es seit Installation der Kameras keinen Vorfall mehr. Am ZOB sind die Fallzahlen der begangenen Sachbeschädigungen und auch sonst verübten Staftaten zurückgegangen, so stellte die Polizei nach einer vorläufigen Auswertung und ersten Einschätzungen der statistischen Zahlen fest.

Permanent beobachtet werden die Bürger übrigens auch künftig nicht: Die Filme werden nur angesehen, wenn es zu Vorfällen kam. Wenn nicht, werden sie nach 14 Tagen automatisch gelöscht.