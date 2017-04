Tuttlingen Sehnsucht nach dem Kindergarten: Vierjähriger allein auf Tour

Die besorgte Mutter alarmiert die Polizei, die den kleinen Ausreißer wohlbehalten nach Hause bringt

Ein glückliches Ende hat die Extratour eines vierjährigen Jungen am Sonntagmorgen in Tuttlingen genommen. Das Kind hatte laut Polizei unbemerkt die elterliche Wohnung verlassen und sich auf den Weg in Richtung Kindergarten gemacht. "Der Kleine nutzte gegen 10.30 Uhr einen unbeobachteten Moment und marschierte in der Meßkircher Straße mit dem Ziel ,Kindi' los", heißt es im Polizeibericht.



Als sein Fehlen festgestellt wurde, habe die Mutter sofort die Polizei verständigt. Diese wieder habe unverzüglich die Suche nach dem Vierjährigen eingeleitet. Eine Polizeistreife habe den kleinen Ausreißer dann in der Koloniestraße entdeckt und ihn unbeschadet nach Hause zurück gebracht.