Immendingen Offene Türen zum Tuttlinger Aesculap-Jubiläum

Tuttlinger Traditionsunternehmen ist 150 Jahre alt. Am Samstag, 1. Juli, Einblick in das Werksgelände.

Das Tuttlinger Traditionsunternehmen Aesculap ist 2017 150 Jahre alt und will sein Jubiläum bei einem "Tag der offenen Tür" am Samstag, 1. Juli, mit der gesamten Bevölkerung gebührend begehen. Damit wird daran erinnert, dass der heute für Tuttlingen wichtigste Industriezweig mit der Firmengründung durch Gottfried Jetter 1867 seinen Anfang nahm. Heute sind rund 13 000 Menschen in der Kreisstadt Tuttlingen in der Branche Medizintechnik beschäftigt, viele weitere in der Region kommen zusätzlich hinzu.

Mit der wirtschaftlichen Entwicklung 2016 und bisher im Jubiläumsjahr ist Aesculap zufrieden, wie Vorstandsvorsitzender Professor Hanns-Peter Knaebel bei seiner Bilanz am Dienstag berichtete.

Gute Entwicklung: Die Sparte Aesculap des B. Braun Konzerns hat 2016 einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro erzielt. Das bedeutet einen Umsatzanstieg von 3,7 Prozentgegenüber dem Vorjahr. Werden die Währungseffekte berücksichtigt, lag die Wachstums-Dymamik bei 5,4 Prozent, was Knaebel von einem "guten, sehr ordentlichen Jahr" sprechen ließ. Für das erste Quartal 2017 berichtete er von einem Wachstum von knapp zehn Prozent in Euro. Auf das gesamte Jahr voraus projeziert ging der Vorstandsvorsitzende von einem ähnlichen Wachstum wie 2016 aus.

Die Sparte Aesculap des B. Braun Konzerns hat 2016 einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro erzielt. Das bedeutet einen Umsatzanstieg von 3,7 Prozentgegenüber dem Vorjahr. Werden die Währungseffekte berücksichtigt, lag die Wachstums-Dymamik bei 5,4 Prozent, was Knaebel von einem "guten, sehr ordentlichen Jahr" sprechen ließ. Für das erste Quartal 2017 berichtete er von einem Wachstum von knapp zehn Prozent in Euro. Auf das gesamte Jahr voraus projeziert ging der Vorstandsvorsitzende von einem ähnlichen Wachstum wie 2016 aus. Jubiläum für alle: Auf das 150-jährige Bestehen von Aesculap eingehend meinte Knaebel: "Sicher wäre Gottfried Jetter stolz darauf, was aus seiner kleinen Werkstatt geworden ist – ein gesundes und international agierendes Unternehmen, das mit innovativen Produkten zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung beiträgt und seinen festen Platz hat in der Region Tuttlingen und der Welt der Medizintechnik." Das Jubiläum wolle man nicht mit einem Festakt und Reden begehen, sondern mit den Mitarbeitern, ihren Familien und allen Interessierten. Beim Tag der offenen Tür besteht Gelegenheit, einmal zu sehen, was hinter den Mauern bei Aesculap getan wird. Unter anderem wird dabei sogar das noch in nicht ganz fertig gestellte, neue Betriebsrestaurant einbezogen, das in der einstigen Schmiede und einem Neubau auf dem Werksgelände untergebracht ist.

Auf das 150-jährige Bestehen von Aesculap eingehend meinte Knaebel: "Sicher wäre Gottfried Jetter stolz darauf, was aus seiner kleinen Werkstatt geworden ist – ein gesundes und international agierendes Unternehmen, das mit innovativen Produkten zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung beiträgt und seinen festen Platz hat in der Region Tuttlingen und der Welt der Medizintechnik." Das Jubiläum wolle man nicht mit einem Festakt und Reden begehen, sondern mit den Mitarbeitern, ihren Familien und allen Interessierten. Beim Tag der offenen Tür besteht Gelegenheit, einmal zu sehen, was hinter den Mauern bei Aesculap getan wird. Unter anderem wird dabei sogar das noch in nicht ganz fertig gestellte, neue Betriebsrestaurant einbezogen, das in der einstigen Schmiede und einem Neubau auf dem Werksgelände untergebracht ist. Innovative Neubauten: Über die Bauprojekte von Aesculap informierte der Vorstand Produktion und Logistik, Joachim Schulz. Das neue Betriebsrestaurant, das 800 Plätze bieten wird (ein Plus von 40 Prozent), soll im November die Arbeit aufnehmen. Ab Herbst 2018 geht das erweiterte Logistikgebäude in Betrieb, in dem zukünftig 90 000 Lagerstellplätze (ein Plus von 75 Prozent) mit schnellem und automatisiertem Zugriff zur Verfügung stehen. Tuttlingen ist damit weiter einer von nur zwei weltweiten Logistikstandorten für die Versendung der Aesculap-Produkte.

Über die Bauprojekte von Aesculap informierte der Vorstand Produktion und Logistik, Joachim Schulz. Das neue Betriebsrestaurant, das 800 Plätze bieten wird (ein Plus von 40 Prozent), soll im November die Arbeit aufnehmen. Ab Herbst 2018 geht das erweiterte Logistikgebäude in Betrieb, in dem zukünftig 90 000 Lagerstellplätze (ein Plus von 75 Prozent) mit schnellem und automatisiertem Zugriff zur Verfügung stehen. Tuttlingen ist damit weiter einer von nur zwei weltweiten Logistikstandorten für die Versendung der Aesculap-Produkte. Denken für die Stadt: Außerdem engagiert sich Aesculap vielfach zugunsten der Stadt. Neben einem neuen öffentlich nutzbaren Parkhaus mit 900 Stellplätzen am Bahnhof und dem geplanten Bau eines Einkaufszentrums am Aesculap-Platz, für den man bis zum Sommer einen Investor suchen will, kümmert sich das Unternehmen um den erworbenen Bahnhof. "Wir werden gemeinsam mit der Stadt Tuttlingen eine Studie über die weitere Nutzung des Gebäudes in Auftrag geben, so Schulz. In Tuttlingen an der Roten Straße 1 untergebracht ist auch das "werk_39", in dem bis zu 25 Aesculap-Mitarbeiter eng mit Kunden und Unternehmen zusammenarbeiten und innovative Lösungen in den Bereichen Service, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle oder Vertriebszweige suchen. Das Modell stellte der Vorstand Marketing und Vertrieb, Jens von Lackum vor.

Aesculap in Zahlen

Die Aesculap AG Tuttlingen hat 2016 einen Umsatz von 1,725 Milliarden Euro gemacht (Vorjahre 1,663 bzw. 1,498 Milliarden Euro). Investiert wurden im zurückliegenden Jahr 117,4 Millionen Euro. Weltweit hat Aesculap 11 750 Mitarbeiter, am Hauptsitz Tuttlingen 3590. Die Beschäftigtenzahl am Stammsitz soll stabil gehalten werden, wie Vorstandsvorsitzender Knaebel erklärte. Aesculap ist eine Sparte des Konzerns B. Braun und Experte für alle Behandlungskonzepte in Chirurgie, Orthopädie und Gefäßmedizin. (feu)