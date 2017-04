Tuttlingen Nachfolge von Hanns-Peter Knaebel: Joachim Schulz ist neuer Tuttlinger Aesculap-Chef

3590 Mitarbeiter der Aesculap AG in Tuttlingen und 11.750 weltweit haben ab sofort einen neuen Chef: Joachim Schulz tritt als neuer Vorstandsvorsitzender die Nachfolge von Professor Hanns-Peter Knaebel an. Darüber informierte der Mutterkonzern B. Braun.

Hanns-Peter Knaebel hat am Mittwoch aus persönlichen Gründen seine Ämter an der Spitze von Aesculap und als Vorstand des Mutterkonzerns B. Braun niedergelegt. Nahfolger wird Joachim Schulz. Über den Wechsel in beiden Vorständen informierte das Unternehmen B. Braun in Melsungen. "Der Aufsichtsrat bedauert diese Entscheidung sehr und dankt Profossor Knaebel für seine achtjährige Tätigkeit in den Vorständen der B. Braun Melsungen AG und der Aesculap AG und die von ihm wesentlich mit verantwortete erfolgreiche Weiterentwicklung des Konzerns", hieß es in der Presseinformation.



Der Aufsichtsrat der Aesculap AG habe Joachim Schulz mit sofortiger Wirkung bis zum 31. März 2022 zum Vorstandsvorsitzenden der Aesculap AG bestellt, hieß es weiter. Schulz war bisher im dreiköpfigen Aesculap-Vorstandsgremium Vorstand für die Bereiche Produktion und Logistik. Der Medizintechnik-Hersteller Aesculap ist einer der größten und innovativsten Arbeitgeber in der Region und begeht in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. 2016 hat das Unternehmen einen Umsatz von 1,725 Milliarden Euro gemacht. Investiert wurden im zurückliegenden Jahr 117,4 Millionen Euro. Als Sparte des Konzerns B. Braun ist Aesculap Experte für alle Behandlungskonzepte in Chirurgie, Orthopädie und Gefäßmedizin.