Tuttlingen Linienbus kollidiert mit Zug mit Southside-Rückreisenden

Kurz vor 8 Uhr am Montag ist am Bahnübergang Balinger Sraße ein Linienbus mit einen Zug kollidiert. Der Bus war -bis auf den Busfahrer- leer, der Zug war mit 200 bis 300 Personen besetzt.

Die Zuginsassen, bei denen es sich überwiegend um Rückreisende vom Southside-Festival handelte, blieben glücklicherweise alle unverletzt. Dies geht aus einer Pressemeldung der Polizei hervor.Der Bus war auf der Balinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Wegen eines Rückstaus musste der Fahrer des Linienbusses anhalten. Hierbei befand sich der hintere Teil des Gelenkbusses noch auf den Gleisen des Bahnüberganges. Der Lokführer des in Richtung Fridingen fahrenden Zuges konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Die Bahnstrecke und die Balinger Straße sind aktuell bis auf Weiteres gesperrt.Reisende werden derzeit in einer nahegelgenen Sporthalle untergebracht und von dort mit Shuttle-Bussen zum Bahnhof Fridingen beziehungsweise Tuttlingen gefahren. Der Sachschaden ist momentan noch nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit an.