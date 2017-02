Landkreis Tuttlingen Kulturamt stellt Jahresprogramm vor: Kunst mit dem Fahrrad entdecken

Das Kulturamt bietet mit seinem Jahresprogramm ein vielseitiges Programm von Kabarett über Schauspiel bis zu Kunstausflügen.

Das Landratsamt Tuttlingen hat sein neues Jahresprogramm des Kreisarchiv- und Kulturamts „Kreis-Kunst-Kultur 2017“ veröffentlicht. Angeboten werden in diesem Jahr verschiedene Ausstellungen im Foyer des Landratsamtes, Künstlergespräche und -spaziergänge, Exkursionen in die Kreisgemeinden und Kabarett- und Mundartabende. Der Ausstellungs- und Veranstaltungsschwerpunkt liegt laut Mitteilung des Landratsamtes in diesem Jahr auf dem Thema „Heimatwege – Heimatgeschichte“.

Mit ihrem Programm „Das tut weh“ eröffnet die Kabarettistin Sabine Essinger mit bissigem Humor, Mundart und Musik am Donnerstag, 16. Februar, das Jahresprogramm. Im Rahmen der Tuttlinger „Nachtkultour“ am 9. September geht es laut Landratsamt nicht weniger turbulent zu, wenn es heißt „Schwabenwald trifft Schwarzenwald“: Der Schwarzwälder Schauspieler Martin Wangler fordert die Rockband Wendrsonn aus dem Ländle im Landratsamt zum badisch-schwäbischen Spaßduell.

In der Reihe „Kunst und Geschichte im Foyer“ zeigt der Fridinger Künstler Gegi Hermann vom 10. März bis 13. April eine Ausstellung von Skulpturen unter dem Titel F“ormen. Die Ausstellung Schulkunst – Bild – Malerei – Objekt“ bietet vom 28. April bis zum 18. Mai Einblicke in den Kunstunterricht aller Schularten im Schulamtsbezirk. Die Autorin Notburg Geibel führt in ihrer Ausstellung „Heimatwege – Schöne Wege – Auf Pilgerpfaden“ vom 27. Juni bis 21. Juli mit Fotografien und Gedichten zu den schönen Landschaften und Orten des Landkreises. Schließlich greift das Kreisarchiv vom 18. Oktober bis 1. Dezember mit seiner Ausstellung „Bewahren, Forschen und Vermitteln – 50 Jahre Kreisarchiv Tuttlingen“ das Jubiläum der für die regionale und lokale Geschichtsforschung zentralen Einrichtung auf.

Ein Rahmenprogramm mit Künstlergesprächen und Führungen ergänzt die jeweiligen Ausstellungen. Ebenso lädt das Kreisarchiv- und Kulturamt mit Rundgängen in Tuttlingen und einer Radtour nach Fridingen dazu ein, zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum zu sehen.

In der Reihe „Kultur und Geschichte im Landkreis entdecken“ werden die Teilnehmer auf historischen Wegen und Pilgerpfaden durch den Landkreis geführt. Eine historisch-literarische Wanderung von Hattingen zur Brunnenkapelle folgt am 28. Juli den Pilgerpfaden am Witthoh. Am regionalen Tag der Höhlen am 27. August kann von Interessierten das Naturdenkmal Heidentor bei Egesheim besucht werden. In der Reihe „Der Kreis und seine Orte“ stehen Fahrten nach Immendingen, Aixheim und Königsheim auf dem Programm. Auf den Ausflügen rücken die Bereiche Geschichte, Sehenswürdiges, Persönlichkeiten sowie Wirtschaft und Gegenwart der jeweiligen Orte in den Blick.

