Tuttlingen Kreissparkasse Tuttlingen weiterhin auf Wachstumskurs

Wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Tuttlingen bringt gutes Ergebnis. Bilanzsumme steigt auf 3,2 Milliarden Euro.

Die Geschäftsentwicklung der Kreissparkasse Tuttlingen verlief auch im vergangenen Jahr erfolgreich. ,,Wir konnten die Bilanzsumme um 0,6 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr steigern", informierte Lothar Broda, Vorsitzender des Vorstands anlässlich der Bilanzpressekonferenz. Im 160. Geschäftsjahr könne die Kreissparkasse wieder ein gutes und im Quervergleich überdurchschnittliches Ergebnis ausweisen. Mit dem erwirtschafteten Überschuss können das Eigenkapital und damit die Substanz deutlich gestärkt werden. Die Bank plane nicht, Gebühren für Privatkunden für das Geldabheben einzuführen.

Die Sparkasse hat das Geschäftsjahr 2016 mit gestiegenen Kreditbeständen abgeschlossen. Die Kredite sind um 4,2 Prozent auf über 2,2 Milliarden Euro gestiegen. „Es ist uns gelungen, die wachsenden Einlagen in werthaltiges Kreditgeschäft zu investieren und über dem Markt zu wachsen“, erklärt Broda. Im vergangenen Jahr hat die Kreissparkasse den kleinen und mittelständischen Unternehmen im Landkreis neue Kredite mit einem Gesamtvolumen von über 260 Millionen Euro gewährt. Aufgrund des günstigen Zinsumfeldes hält auch die positive Entwicklung im Bereich der Immobilienfinanzierung an. Im Neugeschäft hat die Kreissparkasse 2016, mit über 150 Millionen Euro, wiederum ein Rekordergebnis erzielt. Zusammen mit dem Verbundpartner LBS Südwest verzeichnet die Kreissparkasse bei der privaten Baufinanzierung einen Marktanteil von über 60 Prozent.

Trotz niedrigster Zinsen wuchsen auch die der Kreissparkasse anvertrauten Kundeneinlagen mit 7,5 Prozent auf 2,196 Milliarden Euro kräftig. „In unsicheren Zeiten suchen die Menschen für ihr Geld einen sicheren Hafen. Wir freuen uns über diesen Vertrauensbeweis“, so Broda. Ebenso wie die Sparer spüren auch die Sparkassen die Negativzinsphase. Die Kreissparkasse büßte 6,7 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr im Zinsüberschuss ein. Gleichzeitig stieg der Provisionsüberschuss um 4,1 Prozent (650 000 Euro).

Durch historisch niedrige Wertberichtigungen sei es dennoch gelungen, das Ergebnis stabil zu halten. Die positive Entwicklung bei den Wertberichtigungen auf Kredite ist laut Broda in erster Linie auf eine herausragende wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Landkreis Tuttlingen zurückzuführen.

Allerdings muss die Kreissparkasse darauf vorbereitet sein, so Broda, dass sich die gute konjunkturelle Situation auch wieder ändern und zu Wertberichtigungen im zweistelligen Millionenbereich führen kann. Aufgrund der aktiven Kreditpolitik der Kreissparkasse und dem klaren Bekenntnis, die Firmen auch in schwierigen Phasen zu begleiten, erhöht die Kreissparkasse die Vorsorgereserven daher noch einmal um 25 Millionen Euro. Darüber hinaus ist der Vorschlag an den Verwaltungsrat, auch den Jahresüberschuss dem Eigenkapital zuzuführen.