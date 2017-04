Geisingen Klinikum Tuttlingen investiert 22 Millionen Euro

Bettenhaus C wird saniert. Patienten werden zeitweise in Containern untergebracht.

Kein Jahr ohne Baumaßnahmen im Kreisklinikum Tuttlingen. Nach der organisatorischen und baulichen Veränderung der Notaufnahme steht nun die Sanierung des Bettenhauses C an. Durch die Modernisierung des Bettenhauses fallen etliche Betten weg, die durch einen Erweiterungsbau kompensiert werden. Nach dem Neubau des Bettenhauses vor einigen Jahren will man nunmehr auch den ältesten Teil des Klinikums modernisieren. Rund 22 Millionen Euro werden hierfür ausgegeben. Während des Umbaus sollen die Patienten in Containern untergebracht werden, die Lösung ist etwas teurer als der Umbau während dem Betrieb, aber kürzer und vor allem für die Patienten schonender, dies bedeutet ohne Handwerker im unmittelbaren Bereich.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) nahm zusammen mit Architekt Günter Hermann, Landrat Stefan Bär und Klinik-Geschäftsführer Sascha Sartor den symbolischen Spatenstich für die Sanierung vor. Zuvor überbrachte Lucha die Förderzusage und einen symbolischen Scheck für die Maßnahme in Höhe von 9,25 Millionen Euro. Landrat Bär freute sich über den Förderbescheid und betonte, dass die Krankenhauslandschaft im Umbruch sei. Er ist jedoch der Meinung, dass Gesundheit nicht nur ein hohes, sondern vor allem ein öffentliches Gut sei und sprach sich für die kommunale Trägerschaft aus, wenngleich die Klinik auch eine gGmbH ist. Sartor versicherte, dass die Patienten während der zweijährigen Bauphase in den mobilen Krankenzimmern umfassend und gut versorgt und betreut werden. Lucha betonte, dass neben einer optimalen medizinischen Versorgung, ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Wahl eines Krankenhauses die Unterbringung sei. Ihm und der Landesregierung sei es ein großes Anliegen, die Versorgungsqualität an den Kliniken im Land auf hohem Niveau zu halten.