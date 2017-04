Tuttlingen Kleinkunstpreis Tuttlinger Krähe in vier Varianten für drei Preisträger

17. Auflage des renommierten Wettbewerbs geht nach vier Kleinkunst-Abenden zu Ende

Die Tuttlinger Krähe ist der einzige Kleinkunstpreis in der weiteren Region, der auch bundesweit Aufmerksamkeit findet – und ist jetzt zum 17. Mal verliehen worden. Gewinner der Krähe 2017 ist Thomas Schreckenberger aus Stuttgart, einen Sonderpreis der Jury erhält Archie Clapp aus Berlin und sogar zwei Krähen bekommt Marc Haller aus Zürich (von links). Die Veranstalterin – die Tuttlinger Hallen GmbH – freute sich in einer Mitteilung über "vier ausverkaufte, niveauvolle Kleinkunst-Abende", denn "im Laufe der vergangenen Woche hatten sich zwölf Finalisten aus fast 100 Bewerbern an drei Abenden dem Publikum in der Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen live präsentiert." Kabarettist Schreckenberger heimste den mit 4000 Euro dotierten ersten Preis der Jury ein. Der Schweizer Comedy-Zauberer Marc Haller („Erwin aus der Schweiz“) erhielt den zweiten Jurypreis und auch den Publikumspreis. "Und Anarcho-Clown Archie Clapp, der für die fraglos schrägste Performance im Wettbewerb den Sonderpreis der Jury und 2000 Euro Preisgeld gewann", gehört auch noch in die Aufzählung der Veranstalter. Die ersten Bewerbungen für den 18. Wettbewerb seien bereits eingegangen.