vor 23 Minuten Jutta Freudig Tuttlingen Joachim Schulz ist neuer Tuttlinger Aesculap-Chef

3590 Mitarbeiter der Aesculap AG in Tuttlingen und 11 750 weltweit haben ab sofort einen neuen Chef: Joachim Schulz tritt als neuer Vorstandsvorsitzender die Nachfolge von Professor Hanns-Peter Knaebel an, der am Mittwoch aus persönlichen Gründen seine Ämter an der Spitze von Aesculap und als Vorstand des Mutterkonzerns B. Braun niedergelegt hat.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.