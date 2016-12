Tuttlingen Jetzt werden in Tuttlingen die Laufschuhe geschnürt

Die Vorbereitungen für den Silvesterlauf in Tuttlingen sind abgeschlossen. Erstmals findet ein Staffellauf für Freunde und Familien statt.

Tuttlingen – Silvesterläufe gehören für viele Sportler zum Jahresabschluss, so wie der Sekt um Mitternacht. In der Region sind es vor allem Sigmaringen und Tuttlingen, die jedes Jahr mit großen Läuferzahlen punkten können. Doch die Vorbereitungen für ein solches Sportereignis sind immens. In Tuttlingen sind diese jetzt abgeschlossen, wie vom Veranstalter mitgeteilt wurde. Bereits zum fünften Mal bietet sich den Läufern und Walkern aus der Region am 31. Dezember die Gelegenheit, das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Über 700 Anmeldungen liegen bereits vor. Der Stand zum jetzigen Zeitpunkt ist bereits deutlich über dem Vorjahr.

Um 10.30 Uhr findet wieder der Bambinilauf (Jahrgänge 2011 und 2012), über 250 Meter, für die Kleinsten statt. Weiter geht es um 10.45 Uhr mit den Schülern U 8 (Jahrgänge 2009 und 2010) über 500 Meter und um 11 Uhr mit den Schülern U 10 (Jahrgänge 2007 und 2008), sowie U 12 (Jahrgänge 2005 und 2006), in getrennten Wertungen, über 1000 Meter. Neu ist um 11.30 Uhr der Beginn des erstmals ausgetragenen vier Mal 2,5 Kilometer Staffellaufes, bei dem sich vier Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder die zehn Kilometerstrecke in jeweils gleichen Abschnitten aufteilen.

Um 12.30 Uhr ist der Startschuss für den Fünf-Kilometer-Lauf und um 12.35 Uhr für den Nordic-Walking-Wettbewerb. Beginn über die Distanz von zehn Kilometern ist um 13.30 Uhr für diejenigen Läufer, die eine Zeit unter 50 Minuten anvisieren und um 13.35 Uhr für alle, die sich etwas mehr Zeit lassen möchten. Der schnelle flache Rundkurs führt beiderseits entlang der Donau, vorbei am Stadtzentrum und wieder zurück zum Schul- und Sportgelände im Bereich der Gymnasien. Die Streckensicherung übernehmen wieder 60 Schüler und Lehrer der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule.

Zuschauer und Fans werden von den Sportmoderatoren Pit Jenniches (Freiburg) und Michael Fleiner (Radolfzell) auf dem Laufenden gehalten. Natürlich sind Musikgruppen an der Strecke und sorgen wieder für Stimmung. Die Siegerehrung erfolgt zügig nach den Wettbewerben, bei den Schülerläufen direkt nach dem Zieleinlauf im Zielbereich, für die anderen Wettbewerbe ab etwa 14.30 Uhr.

Bei den Walkern gibt es wieder Preise für die teilnehmerstärkste Gruppe sowie für die drei schnellsten Damen und Herren. Dem Team mit den meisten Teilnehmern winkt eine Einladung der Hirsch-Brauerei zum Tag der offenen Tür, inklusive Verpflegungsgutscheinen. Preise erhalten die drei Erstplatzierten Sportler der Altersklassen. Den drei schnellsten Damen und Herren über fünf und zehn Kilometer winkt, neben dem Pokal für die Ersten, der Silvesterlauf-Rakete, noch einen Extrapreis. Alle Kinder erhalten eine Medaille. Urkunden können für alle im Internet ausgedruckt werden.

Siegerehrung und Bewirtung ist wieder in der Aula des Immanuel–Kant–Gymnasiums. Hier sorgt das Helferteam der Sportfreunde für das leibliche Wohl der Gäste. Natürlich gibt es Musik, Unterhaltung und auch schon die ersten Bilder der Läufe werden hier wieder auf die große Leinwand projiziert, sodass es ein kurzweiliger Nachmittag wird. Rund 100 Helfer werden an Silvester im Einsatz sein.

Nachmeldungen von Teilnehmern sind möglich bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Lauf in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums, wo es auch die Startnummern für die Vorangemeldeten gibt.

Informationen im Internet: www.silvesterlauf-tuttlingen.de