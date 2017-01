Schwarzwald-Baar Firmen und Forscher der Region verbünden sich

Wissenstransfer aus den Laboren in die Praxis: Hochschule Furtwangen schließt Kooperation mit regionaler Zerspanungsbranche.

Die regionale Zerspanungsbranche hat sich gerade erst zum Jahresbeginn 2017 zu einem Verbund zusammengefunden, um sich zu Themen wie Fertigung, Qualitätssicherung, Personal und Vertrieb sowie zu anstehende Herausforderungen in den Unternehmensbereichen auszutauschen. Dieser so genannte Cluster Zerspanungstechnik wurde gegründet vom Verein Gemeinnützige Vereinigung der Drehteilehersteller (GVD). Zu ihr gehören mehr als 140 Unternehmen der Zerspanungsbranche der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg: Sie arbeiten schon seit über 40 Jahren in der GVD zusammen. „Bislang legte die GVD den Fokus auf die Gewinnung von Fachkräftenachwuchs und die Förderung der Ausbildung in Zerspanungsberufen“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Clusters.

Und nun hat das noch junge Cluster bereits eine Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule Furtwangen University (HFU) am Campus Tuttlingen besiegelt. „Ziel der Kooperation ist es, Know-How aus den Fachbereichen der HFU den Mitgliedsunternehmen des Clusters Zerspanungstechnik zugänglich und nutzbar zu machen“, teilt das Cluster mit. Im Fokus der Kooperation stehen demnach zwei HFU-Forschungsinstitute: Das Kompetenzzentrum für Spanende Fertigung (KSF) sowie das Institut für Werkstoffe und Anwendungstechnik Tuttlingen (IWAT). Das KSF legt seinen Schwerpunkt auf die Zerspanung, das IWAT auf die Materialwissenschaften.

2018 wird das KSF seinen Sitz vom HFU-Campus VS-Schwenningen nach Tuttlingen ins neue Innovations- und Forschungs-Centrum (IFC) verlegen. Beide Institute waren in die Konzeptionsphase des Clusters Zerspanungstechnik eingebunden und sind in dessen Vorstand vertreten. „Unsere Region ist ein bedeutendes Zentrum für Zerspanungstechnik“, wird HFU-Rektor Rolf Schofer dazu zitiert: Mit der Kooperation würden Voraussetzungen und Synergien geschaffen, „um aktuelle und zukünftige Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können und den Technologievorsprung dieser Region weiter auszubauen“.