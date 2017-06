Tuttlingen Chef um Geld betrogen: Rund 11 000 Euro aus Kasse einer Tuttlinger Autowaschanlage ergaunert

Mitarbeiter soll seinen Chef seit November 2016 betrogen haben

Der Mitarbeiter einer Waschhalle in Tuttlingen soll seinen Chef seit November um mehrere tausend Euro erleichtert haben, berichtet die Polizei. Konkret soll es um einen Schaden von rund 11 000 Euro gehen.



"Wie bislang bekannt wurde, vermerkte der Mitarbeiter die Waschvorgänge der Waschanlage entweder überhaupt nicht oder als Reklamationen in der Registrierkasse", so das Polizeipräsidium Tuttlingen. Abends habe er dann die jeweiligen, so ergaunerten Beträge an sich genommen. Ein Strafverfahren wegen Betrugs wurde gegen ihn eingeleitet.