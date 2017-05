Tuttlingen Björn Höcke bei AfD-Wahlkampfveranstaltung in Tuttlingen: Protest vor der Angerhalle formiert sich

Der umstrittene AfD-Politiker Björn Höcke wird Freitagabend in Tuttlingen erwartet. Er soll bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei sprechen. Gegen den Auftritt formiert sich Protest. Der SÜDKURIER berichtet von vor Ort.

Der umstrittene AfD-Politiker Björn Höcke wird heute zu einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei in der Angerhalle in Tuttlingen erwartet. Rund um die Halle formiert sich Protest, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der SÜDKURIER berichtet aus Tuttlingen:Vor der Veranstaltungshalle gehen an die 100 Gegendemonstranten in Position. Sie halten Fahnen und Transparente hoch und skandieren Parolen gegen Rasssismus und werden dabei von mehreren Asylbewerbern unterstützt. Offenkunding sind viele der Gegendemonstranten aus Villingen-Schwenningen vom dortigen antifaschichstischen Zentrum angereist. Zur Gegendemonstration hatt im Vorfeld der AfD-Veranstaltung das regionale Büro des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) aufgerufen. Nach Angaben eines Polizeisprechers reist der Hauptredner der Veranstaltung, Björn Höcke, per Auto in Möhringen an.Zuletzt hatte es geheißen, er käme mit dem Zug. Seine Wahl für die Anreiße per Auto war vermutlich keine gute Idee: Wie der Polizeisprecher weiter im Gespräch mit dem SÜDKURIER um 18 Uhr erklärte, käme Höcke wohl verspätet am Versanstaltungsort an. Ein Unwetter, so der Sprecher, würde die Anreise erheblich verzögern. Die Halle ist seit 18 Uhr geöffnet. Diese wid momentan von allen Seiten von der Polizei unmstellt. Die Gegendemonstranten werden auf Distanz gehalten und müssen auf einem Vorplatz in etwa 50 Meter Entfernung in leichtem Nieselregen ausharren.Sämtliche Ortseingänge sind von der Polizei abgeriegelt und bewacht, die Bundesstraßenabfahrt an die Angerhalle ist gesperrt, es ist Bundespolizei und regionale Polizei da. Ein Sprecher der Bundespolizei erklärt den massiven Polizeieinsatz mit rund hundert Polizisten damit, dass die Bahnanlagen geschützt und die Veranstaltung abgesichert werden müsse. Die Halle ist im Moment noch zu, ab 18 Uhr werden die Gäste hereingelassen. Erste Demonstranten gingen bei leichtem Nieselregen und Temperaturen um die 10 Grad in Position.Ein Sprecher der Demonstranten sagte im Gespräch mit dem SK kurz vor 18 Uhr: „Der Protest richtet sich ganz bewusst weniger gegen die AfD als vielmehr gegen den Sprecher des Abends, Björn Höcke.“ Der junge Mann organisiert den Protest und tritt jetzt an der Spitze von vielen vor allem jungen Leuten mit einer Gitarre an.