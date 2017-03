Tuttlingen Baumesse in Tuttlingen zeigt neue Trends

Baumesse in Tuttlingen zeigt neue Trends

Zeitgemäßes Bauen und Wohnen sind Thema. Wissenswertes rund ums Bauen und Sanieren an drei Tagen.

Rund 45 Aussteller informieren bei der zwölften Auflage der Baumesse von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. März, in der Tuttlinger Stadthalle die Besucher aus der gesamten Region in einem familiären Rahmen. Im persönlichen Gespräch geben sie Bauwilligen Tipps und Anregungen, damit diese ihre Planungen vom eigenen Traumhaus vorantreiben können, sei es bei Neubau-, Modernisierungs-, Sanierungs-, Umbau- oder einfach nur Verschönerungsmaßnahmen. In Zeiten stetig steigender Energiekosten und laufend neuer Innovationen zum Wohnkomfort, trifft die Messe mit ihren Themenschwerpunkten energetische Sanierung, ökologisches Bauen, sicher und smart wohnen, Innenausbau sowie vielen weiteren Themen genau den Nerv der Zeit.

Interessante Vorträge: Das Vortragsprogramm auf der Bühne im großen Saal ergänzt das Messekonzept optimal: Die Messebesucher können sich aus erster Hand zu den Themen Architektur, ökologisches Bauen und Wohnen, Innenausbau, Fördermittel, Heiztechniken sowie Lebensräume gestalten und Gesund wohnen umfassend informieren. In der Expertensprechstunde am Freitag ab 12 Uhr beantworten Michael Schmid von der Zimmerei Schmid und Malermeister Harald Keller alle offenen Fragen zur Verwendung von ökologischen Baustoffen. Matthias Raffin von der GeBa See GmbH berät im Rahmen der energetischen Sanierung, wie ein gesundes Raumklima entsteht. Bastian Inthasane, Technologietransfermanager Smart Home & Living vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, referiert am Freitag um 15 Uhr zum Thema: Smart Home & Living – für ein intelligentes Wohnen im Alter.

Sonderschauen und Informationsstände: Die Energieagentur Landkreis Tuttlingen und die Stadtwerke Tuttlingen geben Auskunft zur Energieeffizienz. Die Zuhörer erhalten wertvolle Ratschläge, um Wege durch den Dschungel an Vorschriften und Fördermitteln zu finden. Bei der Ausstellung des Umweltministeriums Baden-Württemberg können sich die Besucher über verschiedene Themen rund um Nachhaltigkeit und Erneuerbare Energien informieren. Die Architektenkammer Baden-Württemberg präsentiert den Dauerbrenner „Nachhaltiges Bauen und Holzbau". Dabei können sich die Häuslebauer anhand von prämierten Beispielen inspirieren lassen und Ideen für ihr eigenes Zuhause übernehmen.

Ganze Produktvielfalt: Die Messebesucher können sich von Freitag bis Sonntag von rund 45 Handwerksbetrieben und Dienstleistern aus der Region zu Themen aller Art individuell und professionell beraten lassen. So präsentiert die Firma Wilhelm Stark Baustoffe mit ihrer Niederlassung in Tuttlingen die gesamte Produktpalette zum Thema Bauen und Renovieren vom Keller bis zum Dach.

Sicherheitstechnik und Einbruchschutz: Verschiedene Aussteller stellen eine breite Palette an effektiven Produkten zur Sicherung des Eigenheims vor. Unter anderem Fenster und Türen mit modernen Verriegelungssystemen, Alarmanlagen, elektronische Zutritts- oder Videoüberwachungssysteme. Die entsprechenden Firmen sind mit einem Siegel „Experte für Ihre Sicherheit" versehen.

Die Messe beginnt am Freitag, 3. März, und dauert bis Sonntag, 5. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Veranstaltungsort ist die Stadthalle Tuttlingen. Der Eintritt kostet sechs Euro an der Tageskasse, vier Euro ermäßigt. Am Freitag ist der Eintritt frei. Besucher können sich einen Gutschein für ein ermäßigtes Tagesticket im Internet herunterladen. (jümü)

