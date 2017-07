Tuttlingen 150 Operationen für BigShoe: Aesculap verstärkt im Jubiläumsjahr das Engagement für Kinder in Afrika

Aesculap und BigShoe teilen ein Ziel: Das Leben von Menschen ein bisschen besser, ein bisschen gesünder, ein bisschen sorgloser, ein bisschen glücklicher zu machen. Seit vielen Jahren engagiert sich die Aesculap AG für das erfolgreiche Kinderhilfsprojekt BigShoe, das kleinen Patienten zu dringend notwendigen medizinischen Eingriffen verhilft. Zum 150. Jubiläum spendet Aesculap 150 Operationen und gibt so im Namen der eigenen Vergangenheit ein Stückchen Zukunft für die Kinder von BigShoe weiter.

Initiative will Kindern ein besseres Leben ermöglichen

Entstanden im Umfeld der Fußballweltmeisterschaft 2006, als Fußballfans anlässlich des Aufenthaltes der Nationalmannschaft von Togo Geld für die dringende Operation der kleinen Afrikanerin Nourisson sammelten, hat der Verein aus Wangen bislang 1242 Operationen für Kinder finanzieren können. Dazu zählen insbesondere angeborene Herzfehler, Verbrennungen, Kiefer-Gaumenspalte, Missbildung oder Katarakt.behandelt, die ihre Expertise und ihr Können in den Dienst der guten Sache stellen.„Als Vater von fünf Kindern kann ich mich gut in die Familien hinein versetzen", sagt Dr. Joachim Schulz, Vorstandsvorsitzender der Aesculap AG. „Alles, was Eltern sich wünschen, ist, die eigenen Söhne und Töchter glücklich und gesund aufwachsen zu sehen.BigShoe gibt Familien mit kranken Kindern Hoffnung auf eine unbeschwerte Zukunft." Und er führt fort: „Als Partner der Chirurgie empfindet Aesculap eine besondere Verantwortung, sich dafür einzusetzen, dass medizinische Möglichkeiten nicht nur eine theoretische Option bleiben, sondern für Menschen auf der ganzen Welt verfügbar sind.Das ehrenamtliche Engagement der Ärzte verdient unseren Respekt und unsere volle Unterstützung. Ich freue mich sehr darüber, dass wir zum Jubiläum das Leben von 150 Kindern durch die Operationen verbessern können." Im Jahr 2004 rief die B. Braun-Gruppe, zu der Aesculap gehört, die Initiative „B. Braun for Children" ins Leben, die Kinderhilfsprojekte weltweit unterstützt. Eines dieser Projekte ist der Verein BigShoe.B. Braun sieht sich in der Verantwortung, dazu beizutragen, Menschen auf der ganzen Welt eine Perspektive auf ein besseres Leben zu geben. Ob Bildung, Ernährung, medizinische Hilfe, ein neues Zuhause oder Akuthilfe nach Naturkatastrophen – die Unterstützung, die B. Braun leistet, um Perspektiven zu schaffen, ist vielfältig.