Tuttlingen 1,2 Promille: 86-Jähriger ist nach Unfall in Tuttlingen Führerschein los

Ein Auffahrunfall hat die Trunkenheitsfahrt eines Seniors in Tuttlingen gestoppt. Jetzt ist der 86-Jährige seinen Führerschein los und muss sich vor der Justiz verantworten.

Ein mit über 1,2 Promille betrunkener Autofahrer hat am Montagabend an der Möhringer Straße einen Auffahrunfall und rund 2000 Euro Sachschaden verursacht. Der 86-jährige Mann war gegen 18.45 Uhr mit einem Mercedes Cabrio der SLK-Baureihe unterwegs.



Vermutlich infolge seiner Alkoholisierung achtete der Mann nicht auf einen vorausfahrenden Mazda einer 24-Jährigen und fuhr so in das Heck des bremsenden Wagens. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, informierte ein Polizeisprecher. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich der 86-Jährige nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkohol und den dabei verursachten Unfall verantworten.