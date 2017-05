Tuningen Streit unter Arbeitskollegen in Tuningen: Mann (36) verletzt Augen seines Kontrahenten (52) mit Laser

Streit unter Arbeitskollegen in Tuningen: Mann (36) verletzt Augen seines Kontrahenten (52) mit Laser

Wie die Polizei mitteilt, kam es während der Nachtschicht in einer Firma im Tuninger Industriegebiet zum Streit zwischen zwei Arbeitskollegen. Ein Mann soll dabei die Augen seines Kollegen mit einem Laser verletzt haben.

Die Augen wurden von der Laserattacke verletzt, weshalb die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 36-jährigen Blitzer eingeleitet hat.

Seit dem Streit soll der 52-jährige Mann Probleme mit seinen Augen haben, so die Polizei weiter.Die zwei Streithähne sollen während der Nachtschicht in ihrer Firma im Tuninger Industriegebiet miteinander gehändelt haben. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der Jüngere der beiden dem 52-Jährigen mit einem Lasergerät aus der Nähe in die Augen blitzte.