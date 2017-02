Zwei Männer werden nach Gaststättenbesuch handgreiflich

Trossingen – Zwei Männer haben einen 20-Jährigen am Sonntag gegen 3 Uhr mitten in Trossingen geschlagen und getreten. Die Männer im Alter von 22 und 32 Jahren waren schon zuvor aus unklarem Grund mit ihrem späteren Opfer in einem Lokal in Streit geraten. Alle drei standen unter Alkoholeinwirkung. Die beiden mutmaßlichen Täter sind der Polizei keine Unbekannten.