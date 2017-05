Triberg Zwei Triberger spielen bei "Egerländer Gold"

Blaskapelle feiert 20-Jähriges mit einem Konzert im Triberger Kurhaus am 27. Mai.

Triberg– Die Blaskapelle „Egerländer Gold“ feiert Ende des Monats ihr 20-jähriges Bestehen im Triberger Kurhaus. Der Dirigent Mathias Gronert formiert in seiner Kapelle talentierte Musiker, die mit Herz böhmische Blasmusik machen, teilt der Veranstalter mit.

Unter den auserwählten Musikern befinden sich Bernd Schätzle und Norman Ramsteiner, zwei Triberger. Beide sind aktive Mitglieder der Stadt- und Kurkapelle und musizieren auch hier mit viel Leidenschaft, beide tragen mit ihrem Talent zur musikalischen Qualität bei und sind so wichtige Stützen des Triberger Vereins.

Schlagzeuger Bernd Schätzle spielt seit zehn Jahren bei den Egerländern mit. Hansjörg Hilser, Dirigent der Stadtmusik, spielte damals selbst bei der Kapelle von Mathias Gronert und holte seinen Stadtmusikkollegen dazu. Für den Schlagzeuger ist die Blaskapelle „Egerländer Gold“ zur Herzenssache geworden. Er schwärmt von der hervorragenden Qualität, der tollen Kameradschaft und den Glücksmomenten, die er bei den Konzerten erlebt.

Er war es dann auch, der 2015 seinen Stadtmusikkollegen Norman Ramsteiner dazu holte. Der Triberger Posaunist betont die Begeisterung an der böhmischen Musik, die jeder Egerländermusiker in sich trägt. Viele Höhepunkte haben die beiden Triberger schon erlebt. Doch wenn nach einem ganz besonderen Erlebnis gefragt wird, berichten beide mit Freude von ihrer achttägigen Amerika-Reise zur Steuben-Parade in New York, die die Triberger in guter Erinnerung behalten.

Jetzt freuen sich der Schlagzeuger und der Posaunist, dass das Jubiläumskonzert in Triberg stattfindet und hoffen auf viele Konzertbesucher, die sie mit böhmischer Blasmusik begeistern dürfen. Das Konzert am Samstag, 27. Mai, beginnt um 20 Uhr, Saalöffnung ist um 18 Uhr. Karten gibt es zum Vorverkaufspreis von acht Euro bei Christoph Schwind unter Telefon 07833/96 08 92, 0160/7 36 83 79 oder management@egerlaender-gold.de), bei allen Stadtmusikern, bei der Volksbank, bei „Mister Music“ in Schramberg und bei „Elektro-Brohammer“ in Gutach. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.