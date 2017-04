Triberg Zuschuss für Festplatz ist Ziel

Zuschuss für Festplatz ist Ziel

Triberg-Gremmelsbach (nv) Der Gemeinderat hat kürzlich beschlossen, dass die Zuschüsse für die Vereine erhöht werden. Ortsvorsteher Storz wertete dies in der jüngsten Ortschaftsratsstizung als Anerkennung der Vereine für das soziale und kulturelle Leben. In diesem Zusammenhang kündigte er an, sich dafür einzusetzen, dass Gremmelsbach in ein Förderprogramm des Landes für die Erhaltung alter Ortskerne aufgenommen wird. Verwendungszweck der Mittel wäre der Verschönerung des Festplatzes vor dem Dorfgemeinschaftshaus.

Übernachtungen legen wieder zu

Triberg-Gremmelsbach (nv) In der zweiten Ortschaftsratssitzung des Jahres gab Ortsvorsteher Reinhard Storz zum Thema Tourismus die Übernachtungszahlen für Gremmelsbach im Jahr 2016 bekannt. Gremmelsbach liegt im Trend der Gesamtstadt, wusste Storz zu vermelden. Nach einem leichten Rückgang der Gästezahlen von Jahr 2000 bis 2010 steigen die Zahlen konstant. In Gremmelsbach mit annähernd zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr waren es 18 202 Übernachtungen. Der Ortsvorsteher nannte dies eine sehr erfreuliche Entwicklung und dankte den Gremmelsbacher Vermietern und Gastronomen, sah aber darin auch eine Verpflichtung für die Verschönerung etwas zu tun. Namentlich nannte Storz am Ende seiner Ausführungen die Gremmelsbacher Wanderwege.

Landfrauen planen eine Lehrfahrt

Triberg – Die Landfrauen der Raumschaft Triberg planen eine Lehrfahrt am Dienstag, 25. April, in Richtung Todtnau und zum Feldberg. Sie beginnen mit einem Frühstück und anschließend Besichtigung des Asal-Werks in Todtnau. Nachmittags geht's an den Feldberg zum „G’scheite Beck“. Dort findet eine Vorführung, wie man eine Schwarzwälder Kirschtorte herstellt, sowie eine Führung durch das Schnapsmuseum statt. Es sind noch genügend Plätze vorhanden. Info und Anmeldung bei Erika Kienzler, Telefon 07722/57 29. Die genauen Abfahrtszeiten werden noch bekannt gegeben.