Triberg-Nußbach Zunft hebt Nußbacher Rathaus aus

Für Nußbacher Ortsvorsteher Heinz Hettich heißt es feiern statt arbeiten und die Fasnetpuppe beobachtet jetzt das Narrentreiben.

Triberg – Narren an die Macht: Am Schmutzigen Donnerstag hoben die Nußbacher Narren das Rathaus aus. Ortsvorsteher Heinz Hettich nur kurz Widerstand – und vergab sogleich eine wichtige Aufgabe für die Zeit der Narrenregentschaft.

Seit dem Abend des schmutzigen Donnerstages herrscht in Nußbach der Ausnahmezustand: Die Narren „befreiten“ Ortsvorsteher Heinz Hettich gewaltsam von seiner Arbeit. Der leistete kurz Widerstand, gab aber bereitwillig den Rathausschlüssel an Oberzunftmeisterin Sonja Schätzle ab. Sein Kommentar: Er habe sich überlegt, diese Geschäfte seien zur Zeit sowieso schwierig.

Die Narren sollten jetzt nur tüchtig arbeiten, er gehe zur Fasnet, witzelte er. Zu arbeiten gebe es schließlich genug: Wenn er am Dienstagabend zurückkomme, wolle er die Genehmigung für den Rasenplatz in Nußbach auf seinem Schreibtisch vorfinden.

Die Rathausaushebung wurde musikalisch unterstützt vom Musikverein Trachtenkapelle Nussbach mit Vizedirigent Simon Wiesenbach. Die Musiker begleiteten zuvor auch den Hemdglonkerumzug durchs Hintertal zum Kirchplatz.

Nach einigem Suchen fanden die Kinder auch die Fasnetpuppe, die nun wieder am Seil überm Kirchplatz hängend das närrische Treiben im Dorf beobachtet. Für die Fasnetpuppe gibt es dieser Tage einiges zu sehen. Denn die Narren haben bis zum Fasnetdienstag noch einen vollen Terminkalender. Am heutigen Samstagabend findet der bunte Abend in der Turn- und Festhalle statt. Nach dem Programm eröffnen die Spabebar und die Schlagerbar.

Über eine rege Teilnahme beim großen Umzug am morgigen Sonntag würden sich die Mitglieder der Narrenzunft Nußbach freuen. Treffpunkt hierfür ist beim Sägewerk Kienzler, um 14 Uhr beginnt der Umzug. Nach dem großen Remmidemmi auf dem Kirchplatz geht es weiter in die Turn- und Festhalle. Dort werden die schönsten Kostüme prämiiert.

Legendär ist schon der Konfettiball am Rosenmontag. Am 27. Februar geht es rund mit DJ Fazio und viel Konfetti. Neu ist der Zugang: Dieses Jahr gelangen die Besucher von der Unterseite der Halle ins Gebäude.

Ab 5 Uhr morgens wird im Sportheim Katerfrühstück angeboten. „Do muesch debii sii“ ist das Motto für alle Nußbacher und drum rum – und das auch beim Kinderball am Dienstagnachmittag ab 14 Uhr in der Turn- und Festhalle. Ein letzter Höhepunkt – bevor es dann auch schon wieder vorbei ist. Unter lautem Wehgeschrei wird am Dienstag gegen 17.30 Uhr beim Kirchplatz die Fasnet wieder verbrannt.