Triberg Zauber-Splitter

Beim Triberger Weihnachstzauber gibt es viel zu sehen und zu erleben.

Tierisch gut

Yorkshireterrierrüde schließt Freundschaft

Zwischen Showbühnen und Glühweinständen, an denen sich die Besucher vergnügen und aufwärmen können, finden sich auf dem weitläufigen Areal rund um die Triberger Wasserfälle auch kleine Oasen der Ruhe. So können große und kleine Besucher beispielsweise in einer lebenden Krippe Esel und Schafe streicheln. Yorkshireterrierrüde Robert schloss dort Freundschaft mit dem sanften Esel, der in seinem Stall geduldig die Streicheleinheiten von kleinen Kinderhänden über sich ergehen lässt. „Normalerweise ist Robert eher ängstlich und zurückhaltend“, wunderten sich seine Besitzer über diese innige Freundschaft zwischen Hund und Esel. (spr)

Urgestein

Rebecca Weisser begrüßt die Gäste

Sie ist das Urgestein unter den Künstlern auf dem Triberger Weihnachtszauber. Sängerin Rebecca Weisser ist seit Beginn mit dabei. Seit 13 Jahren steht sie am ersten Veranstaltungstag auf der Naturbühne und begrüßt die ersten Gäste musikalisch mit Weihnachtsliedern. Dabei hat die Amerikanerin und Ehefrau von Organisator Thomas Weisser keinen leichten Job. Denn wenn um 15 Uhr die Veranstaltung beginnt, finden sich die Besucher erst nach und nach vor der Naturbühne ein. Doch mit ihrem Charme versteht es Rebecca Weisser, die Zuhörer zum Mitsingen und Mitklatschen zu animieren. (spr)