Triberg Wir müssen unsere Herzen öffnen

Auch in der Stadtkirche hat das Medienzeitalter Einzug gehalten, zumindest bei der Kinderkrippenfeier an Heiligabend: Es gab es eine Fernsehübertragung direkt aus Bethlehem: Eine Turbulente Weihnachtsgeschichte als „Live-Sendung“.

Da war allerdings nichts mehr von der stillen Nacht in einem Stall zu spüren und auch das Paar wachte nicht einsam an der Futterkrippe über den holden Knaben im lockigen Haar, wie es in dem berühmten Weihnachtslied so schön beschrieben wird. Der Reporter Daniel Arnold hatte die Nase immer ganz vorn, und mit seinem Kamerateam im Schlepptau interviewte er die Personen, von denen auch in der Bibel die Rede ist.

Auf diese Weise wurde die turbulente Weihnachtsgeschichte in einer spannenden Live-Sendung direkt nach Triberg übertragen. „Tagesschausprecher“ Lukas Nagel vom Rundfunk Bethlehem informierte über die Probleme in dem kleinen Städtchen, das wegen der Volkszählung total überfüllt sei. Und dann wurde der Film mit dem Bericht des Reporters in der Wasserfallstadt ausgestrahlt. Vor der Kulisse einer Gaststätte befragte er Wirtinnen, die beide beteuerten, dass kein Zimmer mehr frei sei. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, zitierte die erste Gastwirtin den berühmten Satz von Michael Gorbatschow.

Die zweite schimpfte über die vielen Fremden in der Stadt und betonte ihre Gastfreundschaft für Freunde und Bekannte. Doch immerhin schickte sie Maria und Josef in ihren Stall zu den Tieren. Überall war der Journalist dabei, sogar bei der Erscheinung des Engels. Alles wurde gefilmt, und das „heilige Paar“ ebenso interviewt wie die Hirten und die drei Könige, die sich um den kleinen Jesus im Stall versammelten. „Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir Ihnen diese Bilder präsentieren können. In unserem Programm folgt nun ein Auszug aus dem Konzert des Triberger Familienchores“, informierte der Nachrichtensprecher, bevor der Chor wieder in Aktion trat. Mit modernen Liedern umrahmte er unter der Leitung von Diakon Klaus-Dieter Sembach die Krippenshow.

Die Solo-Gesänge präsentierte seine Frau Cornelia. Gemeinsam mit Gemeindeassistentin Birgit Kurzbach leitete der Diakon den Weihnachtsgottesdienst. In seiner Kurzpredigt beschrieb er die damalige Situation in Bethlehem, als es noch kein Fernsehen gab. „Niemand in Bethlehem ahnte, dass Gottes Sohn in dieser Nacht zur Erde kam“, sagte er. Wenn die Wirte das gewusst hätten, wären ihre Türen nicht verschlossen geblieben. „Auch wir müssen unsere Herzen öffnen für den Herrn der Welt“, rief er den Kindern und Erwachsenen zu.

Der Schlüssel stecke von innen, wir müssen ihn selber umdrehen. Nur dann können wir Gottes Liebe, die wie ein Licht ist, empfangen und weitertragen. Zum Abschluss gab es viel Beifall für das Spiel der Kinder und Jugendlichen rund um die Krippe. Auch das klassische Weihnachtslied „Stille Nacht“ wurde nach dem Segen noch gesungen.

Krippenspiel

Vorbereitet wurde das Krippenspiel von Klaus-Dieter Sembach, Regie führte Christine Nagel. Livia Hettich spielte Maria und Moritz Datzmann den Josef. Der Engel wurde von Carina Arnold verkörpert und die Hirtinnen von Annika Kieser und den drei Thaesler-Schwestern Cassandra, Annabelle und Fiona. Lisa Nagel und Annalena Schwer spielten die Wirtinnen, das Kamerateam Valentin Nagel und Lara Fleig, während die drei Könige von Konstantin Spath, Lydia Reffel und Sarah Schwer dargestellt wurden. (kim)