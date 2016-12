Triberg Wichtige Helfer im Hintergrund

Großveranstaltungen, wie der Triberger Weihnachtszauber, können nur mit vielen Helfern funktionieren, eine davon ist Julia Presti.

Man sieht sie selten, aber ohne sie wäre eine Großveranstaltung, wie der Triberger Weihnachtszauber, nicht zu stemmen. Die Helfer, die im Hintergrund ein kleines, aber wichtiges Rädchen in der großen Maschinerie sind. Zu ihnen gehört Julia Presti. Seit zwei Jahren steht sie an den Veranstaltungstagen in der Küche im Kurhaus. Dort ist sie unter anderem für die Vor- und Zubereitung der Speisen für die Helfer und Künstler mitverantwortlich. Wenn bei der Essensausgabe gerade Pause ist, spült Julia Presti Unmengen von Geschirr. „Man hat immer was zu tun und kommt oft mit den Künstlern ins Gespräch“, sagt die junge Frau.