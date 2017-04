Triberg Weitere syrische Familie kommt bald nach Triberg

Vortrag über islamische Kultur, Berührungen nur innerhalb der Familie erlaubt.

Triberg (rib) In Zusammenarbeit der Diakonie und der evangelischen Erwachsenenbildung kam der Vortrag von Fatima Majsoub über die orientalische Kultur nach Triberg. In Bälde wird eine weitere syrische Familie nach Triberg kommen, so Carina Götz von der Diakonie. Anlass genug, über die fremde Kultur zu informieren, um wenigstens die vermeidbaren Missverständnisse zu verhindern.

Die Trossinger Journalistin Fatima Majsoub, die in der syrischen und der deutschen Kultur verwurzelt ist, erläuterte die grundsätzlichen Unterschiede dem großen Zuhörerkreis im evangelischen Gemeindesaal. Auch Pfarrer Markus Ockert freute sich über die große Resonanz, waren doch viele ehrenamtliche Flüchtlingshelfer und Erzieherinnen gekommen, aus der ganzen Region.

Fatima Majsoub riet allen dazu, auf ihr Bauchgefühl und die Intuition zu vertrauen, insbesondere bei gegensätzlichen Ritualen. Sie erläuterte die patriarchalische Familienstruktur, in der der Älteste die Lebensplanung aller übernimmt und der Familienclan sich als Kollektiv versteht. Weiterhin erklärte sie die Unterschiede im Umgang mit Personen, die nicht zum eigenen Familienclan gehören. Ihnen schaut man weder in die Augen, noch sind Berührungen erwünscht. „Das ist das Thema Händeschütteln“, machte sie auf die deutsche Begrüßungsgeste aufmerksam. Sie riet dazu abzuwarten, bis das muslimische Gegenüber seine Scham überwindet. Was in der deutschen Kultur als Höflichkeit gilt, wertet die islamische als Respektlosigkeit.

Das Kopftuch ist Thema

Das Kopftuch war ein weiteres Thema, das diskutiert wurde. Für junge Muslima ist es ein Zeichen, nun zu den erwachsenen Frauen zu gehören. Viele tragen es mit Stolz, einige verstehen es als Einschränkung. Das Kopftuch habe weniger etwas mit Verbergen zu tun und deshalb putzten sich die jungen Frauen genauso heraus wie ihre Altersgenossinnen, räumte Fatima Majsoub mit deutschen Interpretationen auf.

In der anschließenden Gesprächrunde beteiligten sich die Vortragsbesucher lebhaft an der Diskussion. Erziehung, Bildungssystem und Familienstrukturen wurden erörtert und auch Rat für spezielle Situationen erfragt. Es dauere etwa ein Jahr, so Fatima Majsoub, die selbst in der Flüchtlingshilfe aktiv ist, bis die Menschen realisierten, dass eine baldige Heimkehr nicht möglich sein wird.

„Es ist seit sechs Jahren Krieg“, gab Fatima Majsoub zu bedenken, „und es funktioniert in Syrien nichts mehr.“ Erst dann, so ihre Erfahrung, steige die Bereitschaft, sich ernsthaft mit der Kultur und den Gebräuchen im Helferland auseinander zu setzen. Aber auch sie erlebe, obwohl ihr beide Kulturen bekannt sind, ihre Grenzen, bestätigte sie.