Triberg Weit mehr als Kuchen backen und Rezepte tauschen

Frauenvereinigung der Raumschaft Triberg zieht Bilanz, Luitgard Fehrenbach und Marianne Schwer informieren, dass sie ihre Ämter im Vorstandsteam bei den Wahlen 2018 abgeben.

Raumschaft Triberg – Die gemeinsame Lust am Leben auf dem Land, etwas zu bewegen, neugierig zu bleiben und die Zukunft mitzubestimmen, das ist das erklärte Ziel der Landfrauen. Bei der Hauptversammlung räumte Luitgard Fehrenbach gründlich mit den Vorurteilen auf, dass bei den Landfrauen nur altbackene, alte Bäuerinnen Kuchen backen und Rezepte austauschen. Vielmehr, so Luitgard Fehrenbach, sind die Landfrauen bundesweit die größte Frauenvereinigung, die aktiv an gesellschaftspolitischen Themen mitarbeitet und sich beteiligt, damit sich die Lust am Landleben erhält. „Gebt das weiter, vielleicht kennt ihr jemand, bei dem das Interesse weckt“, ermutigte sie ihre Vereinskolleginnen.

Nach diesem außergewöhnlichen Bericht des Vorstands erinnerte Schriftführerin Andrea Kienzler an die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Neben den Fortbildungsvorträgen beteiligten sich die Landfrauen an mehreren Bewirtungen, darunter das Dorffest in Schonach. Sie beteiligten sich mit zwei Ständen am Schönwälder Weihnachtsmarkt, und der Landfrauenchor unter der Leitung von Rosmarie Nock, besuchte das Altersheim St. Antonius in Triberg. In den Pfarrkirchen in Schonach und Nußbach schmückten sie die Erntedankaltare und sie besuchten den Bezirkslandfrauentag in Pfaffenweiler. Der Staudentausch, ein Ausflug ins Elsass und das gemeinsame Grillfest komplettierten den Bericht. Kassiererin Erika Kienzler gab detailliert Auskunft zu den Kassengeschäften. „Ich wünsche euch ein gutes Miteinander im Verein und im Vorstand“, wünschte die Bezirksvorsitzende, Lauritta Dieterle, den Frauen. Sie kündigte im kommenden Jahr den Besuch von Präsidentin Rosa Karcher und Geschäftsführerin Birgitta Klemmer an. Die beiden Frauen werden Auskunft über die Verwendung der Mitgliedsbeiträge geben.

Luitgard Fehrenbach und Marianne Schwer gaben ihre Entscheidung bekannt, ihre Ämter im Vorstandsteam bei den Wahlen 2018 zur Verfügung stellen zu wollen. Beide gaben private Gründe an, und beide wollen dem Landfrauenverein treu bleiben und die Arbeit weiterhin unterstützen. „Wir haben ein Jahr Zeit, um Nachfolgerinnen zu finden“, gab sich Luitgard Fehrenbach optimistisch. Erika Kienzler verkündete die Einzelheiten zum geplanten Jahresausflug, der nach Todnau zu einem Würzmittelhersteller und zum „g’scheiten Beck“ in die Gemeinde Feldberg führen wird. Termin ist am Dienstag, den 25. April. Anmeldungen nimmt Erika Kienzler entgegen.