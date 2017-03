Triberg Wanderer bewundern erste Blüten des Jahres

Schwarzwaldverein Triberg bietet einen Ausflug an den Kaiserstuhl an.

Triberg – Der Schwarzwaldverein lädt am Sonntag, 19. März, zu seiner ersten Wanderung ein. Ziel sind die ersten Blüten am Kaiserstuhl. Mit dem Zug fahren die Wanderer nach Endingen am Kaiserstuhl. Die etwa vierstündige Tour führt durch die Hohlwege im Nächstental hinauf zur Amolterer Heide. Ohne weitere Steigungen verläuft der Weg über den Katharinenberg zu Mondhalde und Bassgeige, bevor am Scheibenbuck der langsame Abstieg nach Oberrotweil erfolgt. Einmalige Aussichten auf die Weinorte des Kaiserstuhls, den Schwarzwald und die Vogesen werden geboten. Nach einer Einkehr in Oberrotweil fährt die Gruppe wieder zurück nach Triberg. Auch Gäste und Nichtmitglieder sind eingeladen, an dieser einmaligen Wanderung teilzunehmen. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Bahnhof in Triberg. Damit die nötige Anzahl an Fahrkarten bereit gehalten werden können, bittet der Verein um Anmeldung bis Samstag, 18. März, bei Familie Gissler, Telefon 07722/95 75 78.