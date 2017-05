Triberg-Nußbach Walpurgisnacht: Musikverein Trachtenkapelle Nußbach hat Glück mit Wetter

Endlich wieder einmal einigermaßen Glück mit dem Wetter hatte der Musikverein Trachtenkapelle Nußbach bei der inzwischen 19. Walpurgisnacht – und ihrem Maifest am Tag drauf. Hier gibt's alle Bilder!

Triberg-Nußbach – Der kühle Abend und das Wetter am 1. Mai hielt mehr als 900 zahlende Besucher des Festes nicht davon ab, das große Zelt auf dem Gelände des SV Nußbach aufzusuchen – dazu kamen etliche, die keinen Eintritt zahlen mussten, denn „Hexen sind frei, schließlich ist Walpurgisnacht“, hieß es bei den Männern an der Zeltkasse.

DJ-Blasi-Team sorgt für viel Bass

Im Zelt war schon zu recht früher Stunde kaum noch ein Durchkommen, so sehr drängten sich die zumeist jungen Besucher. Drei Bars sorgten für Abwechslung: Weizen, Liköre und härtere Drinks und Cocktails konnten erworben werden, was auch reichlich genutzt wurde. Das DJ-Blasi-Team sorgte an dem Abend für Musik – ganz im Sinne der jugendlichen Besucher. Neben der üblichen Grillwurst und den Pommes zur Hexennacht hatten sich die Musiker erstmals den Walpurgis-Gyros einfallen lassen. Leider habe sie weder eine Tanzgruppe noch eine Guggenmusik bekommen, musste die Vorsitzende Annette Haberstroh zu ihrem Bedauern feststellen.

Zum Frühlingsfest am 1. Mai ließ das Wetter dann den Kopf hängen. Doch das beeindruckte die Festbesucher wenig. Und es kamen nicht nur Einheimische, um bei zünftiger Blasmusik Brutzelfleisch oder Schnitzel, Pommes und Salatteller zu genießen.

Wie die Vorsitzende Annette Haberstroh bestätigte, kommen auch viele Gäste aus der gesamten Region. „Traditionell kommen zu uns viele Maiwanderer, die sich auf ein erfrischendes Getränk und ein leckeres Mittagessen freuen. Und es gibt ja auch wieder unsere gut gefüllte Kuchentheke und alternativ Waffeln von unseren Jungmusikern“, strahlte sie gut gelaunt am Sonntagmittag. Ab 12 Uhr unterhielt der Musikverein Unterkirnach mit seiner musikalischen Leiterin Miriam Raspe. Von 15 Uhr ab übernahm dann die Musikkapelle Gütenbach und zum Festausklang ab 18 Uhr spielten die Schönwälder Dorfmusikanten auf.

Vorsitzende zufrieden mit Besuch

Sehr zufrieden zeigte sich Annette Haberstroh sowohl mit dem Besuch bei der Walpurgisnacht als auch beim Frühlingsfest. Der Verein investiere im Vorfeld viel Zeit und auch Geld in das Fest – wenn da die Gäste ausblieben, wäre das eine Katastrophe. „Diese zwei Tage leisten einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung unserer Aktivitäten“, wusste sie.