Triberg Vom Uhrenbauer zum Hausmeister: Heute wird Ludwig Herr 90 Jahre alt

Der Triberger blickt auf ein bewegtes Leben zurück, schon sein Urgroßvater hatte in Schonach eine Uhrenmanufaktur.

Triberg – Vielen Tribergern wird Ludwig Herr bekannt sein, vor allem die „mittelalterlichen“ Wasserfallstädter kennen ihn noch gut als Hausmeister im Kurhaus. Doch das war eigentlich eher ungeplant. Denn der Jubilar wurde am 14. März 1927 in seinem Elternhaus in der Nußbacher Straße in Triberg geboren, wo schon seit einer Ewigkeit Uhren montiert wurden. Schon sein Urgroßvater hatte in Schonach eine Uhrenmanufaktur betrieben.

Mit sechs Jahren ging der „Ernst des Lebens“ mit dem Besuch der Volksschule los, die er 1941 abschloss. Bei der St. Georgener Firma Mathias Bäuerle erlernte er anschließend das Handwerk eines Feinmechanikers. 1944 konnte er noch seinen Gesellenbrief erwerben, dann wurde er eingezogen. Zunächst durfte er zum Arbeitsdienst einrücken, danach wurde er kurz noch Soldat und geriet in Gefangenschaft.

„Vielleicht war es reines Glück, dass ich zu den Engländern kam“, erinnerte er sich. In Schwerin war es, weiß er noch wie gestern. Einmal sei jemand gekommen und habe gefragt, ob einer der Gefangenen eine Schreibmaschine reparieren könne. „Ich hatte zwar keine Ahnung, habe mich aber mal gemeldet und es hat auch geklappt“, schmunzelte er. Auf der Schreibstube habe er dann gesehen, dass ein Kamerad nach Karlsruhe entlassen wurde – „dahin will ich auch“, hatte er dann gesagt. Im Oktober 1945 durfte er tatsächlich nach Hause gehen. Er begann danach in der Uhrenwerkstatt seines Vaters zu arbeiten, wo man mit drei Mann Uhren zusammenbaute. In den nächsten Jahren wuchs dank der Aufträge aus Übersee der Betrieb auf sechs Mitarbeiter an. Mit 21 Jahren übernahm Herr 1948 den elterlichen Betrieb, 1950 heiratete er Hedwig Dold aus Schönwald. 1952 und 1953 wurden die beiden Söhne geboren, die aber die Familientradition nicht fortsetzen wollten. Der Ältere ist Gymnasiallehrer, der Jüngere Diplomingenieur, beide hat es ins Schwäbische verschlagen.

1972 schlug das Schicksal zu: Mit dem Dollar ging es steil bergab, im selben Maße stieg die Deutsche Mark im Wert. Einem der größten Kunden in den USA war dieser Preisanstieg zu heftig – er bot an, dass sich beide Firmen die Verteuerung teilen sollte – was Herr ablehnte. „Daraufhin habe ich nie mehr etwas von diesem Kunden gehört und blieb auf der Rechnung sitzen“, bekannte Herr. Was wiederum dazu führte, dass er die Reißleine ziehen musste, und die Firma aufgab.

Bei einer Feuerwehrübung in Schönwald ließ er verlauten, dass er alles machen würde, worauf ihn der damalige Triberger Bürgermeister Alfred Vogt ansprach, er solle sich doch als Hausmeister für das Kurhaus bewerben. Fast 20 Jahre lang sorgte er als Angestellter bei der Stadt im Kurhaus für Ordnung. Wir haben schöne Jahre gehabt“, schwelgt er noch heute in Erinnerungen. Mit seiner Frau Hedwig sei er als Uhrenträger und Trachtenfrau bis nach Berlin gekommen.

1992 ging er in Rente und trat bei der Feuerwehr in die Altersmannschaft ein. Viele Jahre hat er auch als Imker gearbeitet, 35 Jahre lang war er aktiv, nun machen ihm seit einigen Jahren die gesundheitlichen „Presten“ zu schaffen, sodass er zu seinem Bedauern aufhören musste. Wenn er am heutigen Dienstag seinen 90. Geburtstag feiert, werden einige Kameraden der Altersmannschaft und Vertreter der Stadt bei ihm vorbeischauen. Da die Söhne und die drei Enkel beruflich gebunden sind, gibt es mit der Familie ein separates Fest. Irgendwann, wenn alle können.