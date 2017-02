Triberg Volkshochschule im März: Neue Gesundheitskurse beginnen

Im Auftrag der Volkshochschule Triberg beginnen im Monat März wieder verschiedene Gesundheitskurse. Diese werden von Angelika Wiedel geleitet.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Kurs „Yoga auf dem Stuhl“ beginnt am Freitag, 3. März. Yoga auf dem Stuhl beinhaltet sanfte Übungen hauptsächlich im Sitzen, für alle, die etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun möchten, aber nicht mehr auf der Matte üben wollen oder längere Übungen im Stehen ausführen können.

Die Übungen sind so gestaltet, dass jeder entsprechend seiner körperlichen Verfassung teilnehmen kann. Benötigt werden bequeme Kleidung und warme Socken. Der Kurs findet vormittags von 10 bis 11 Uhr im Kurhaus statt. Die Gebühr für 15 Vormittage beträgt 60 Euro.

Ab Donnerstag, 2. März, beziehungsweise Montag, 6. März, beginnt der Kurs „Präventive Wirbelsäulengymnastik“, ebenfalls im Kurhaus Triberg. Das Angebot beinhaltet Kraft und Entspannung für die Wirbelsäule, eine Stärkung der Rücken-, Bein- und Bauchmuskulatur durch Core-Training sowie Faszien-Training. Das fördert eine bessere Haltung, außerdem werden Tipps für richtiges Verhalten zu Hause und am Arbeitsplatz gegeben.

Der Montagskurs ist von 18.30 bis 19.30 Uhr. Die Donnerstagskurse: Kurs 1 von 8.30 bis 9.30 Uhr und Kurs 2 von 9.45 bis 10.45 Uhr. Die Teilnehmer sollen Handtuch und dicke Socken mitbringen. Kosten für 15 Termine 60 Euro.

Auch die „Yoga-Kurse für jeden“ beginnen am Donnerstag, 2. März, beziehungsweise Dienstag, 7. März, wieder – für Jung und Alt, für Frau und Mann, für Anfänger und Fortgeschrittene. Dynamische und statische Übungen trainieren Muskeln und Gelenke für mehr Beweglichkeit, Kraft und Kondition. Atemübungen helfen bei der Stressbewältigung im Alltag und führen zu mehr Gelassenheit. Mit Entspannungs- und Meditationsübungen bleibt man geistig fit, findet Zeit und Ruhe, nach innen zu gehen und bei sich anzukommen. Der Kurs beginnt am Dienstag jeweils um 19.30 Uhr und am Donnerstag um 19 Uhr im Kurhaus und dauert eineinhalb Stunden. Benötigt werden eine Decke, eventuell ein Kissen, außerdem bequeme Kleidung und warme Socken. Die Teilnehmergebühr für zwölf Abende beträgt 70 Euro. Ein regulärer Kurs kann ab acht Personen durchgeführt werden. Kommt ein Minikurs mit sechs oder sieben Teilnehmern zustande, erhöht sich die Teilnehmergebühr um jeweils fünf Euro.

Das komplette Programm der Volkshochschule Triberg ist auf der Homepage einsehbar. Außerdem liegt das Programm für das erste Semester 2017 im Rathaus aus. Anmeldung bei der VHS, Janice Ketterer, Telefon: 07722/95 32 52, Fax 07722/95 32 23, E-Mail: Janice.Ketterer@triberg.de.

Informationen im Internet: www.triberg.de