Triberg Volksbank Triberg zahlt fünf Prozent Dividende

In der letzten Vertreterversammlung vor der Fusion zur Volksbank Mittlerer Schwarzwald spricht der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Rudolf Kastner, vom besten Abschluss in schwierigem Umfeld.

Raumschaft Triberg – Strahlende Gesichter und eine ungewöhnliche Ehrung kennzeichneten die letzte Vertreterversammlung der Volksbank Triberg im Kurhaus der Wasserfallstadt. Herbert Duffner, der altershalber aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, wurde mit der Verdienstnadel in Gold, sein Aufsichtsratskollege Wilfried Hahn mit der Verdienstnadel in Silber aus den Händen von Wirtschaftsprüfer René Heinrich ausgezeichnet.

Auch in Zeiten, in denen die Bank kaum noch selbst Zinserträge erwirtschaften kann, schaffte es das kleine Triberger Institut, einen ordentlichen Bilanzgewinn auszuweisen. Rudolf Kastner, der die Vertreterversammlung als Vorsitzender des Aufsichtsrats leitete, sprach anhand der vorliegenden Zahlen von „dem wohl besten Abschluss in einem schwierigen Umfeld“.

Letztmals legte der Vorstandsvorsitzende, Manfred Kuner, seinen Rechenschaftsbericht für das 90. Geschäftsjahr der Bank vor. Dazu skizzierte er für das laufende Jahr, trotz eines miserablen Zinsniveaus, einen nur minimal verschlechterten Verlauf, sah aber die Notwendigkeit, durch die in wenigen Tagen anstehende, auch technische Fusion mit der Volksbank Kinzigtal zur Volksbank Mittlerer Schwarzwald dafür zu sorgen, dass beide Genossenschaftsbanken durch Synergieeffekte Einsparungen erzielen können. „Wir werden keine Filiale schließen und kein Personal entlassen“, versprach Kuner. Es sei ein Modell mit drei Gewinnern, von dem Kunden, Personal und die beiden Banken selbst profitierten. Er traut der deutschen Wirtschaft zu, dass sie auch in dieser schwierigen Situation in der Lage ist, für Impulse zu sorgen. Wie das allerdings aussehe, wenn der Brexit vollzogen wird, müsse man abwarten, betonte Kuner. Deutliche Kritik übte er an EZB-Chef Draghi und dessen Zinspolitik.

Kuner berichtete, dass die Volksbank auch weiterhin ein guter Gewerbesteuerzahler sei. Siebenstellige Beträge kämen bei den Kommunen an. Und trotz erheblicher steuerlicher Belastungen und strengster Niedrigstbewertungen sowie großer Rückstellungen in die Reserven, könne die Bank einen nicht unerheblichen Gewinn verzeichnen. Cornel Grieshaber als Vorsitzender des Prüfungsausschusses bestätigte die Richtigkeit der vorliegenden Bilanz. In absoluter Rekordzeit habe es die Bank angesichts des Verschmelzungsprozesses geschafft, die Bilanz zu erstellen.

Bei einer Bilanzsumme von rund 476 Millionen Euro habe die Volksbank Triberg einen Überschuss von gut 2,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Davon kommen rund 1,3 Millionen in die Ergebnisrücklagen, um die Bank weiter zu stärken, sodass ein Bilanzgewinn von knapp 837 000 Euro verbleibt. Dieser Gewinn wird auf Vorschlag des Vorstands dazu genutzt, eine Dividende von fünf Prozent auszuschütten. Der größere Teil fließt erneut in die Rücklagen. Diesem Vorschlag folgten die Vertreter der Mitglieder einstimmig.

Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold, der seinen Dienstsitz „an der Schnittstelle“ der fusionierenden Banken hat, bescheinigte Vorstand und Aufsichtsrat eine ausgezeichnete Arbeit, die letztlich zu einer einstimmigen Entlastung beider Organe führte.

Wahlen gab es für den Aufsichtsrat. Während Heidrun Paul und Cornel Grieshaber (beide Triberg) sich wieder zur Verfügung stellten und auch jeweils einstimmig gewählt wurden, wurde für Herbert Duffner (Hornberg-Niederwasser), der altershalber ausschied, kein Nachfolger gewählt. Dies auch im Zuge der Verschmelzung der Banken. Als besondere Ehre sah der Vorstandsvorsitzende, Manfred Kuner, die Auszeichnung langjähriger Mitglieder. Insgesamt 736 Mitglieder werden in diesem Jahr für 25, 40 und 50, 60 oder 65 Jahre Treue geehrt. Alle Jubilare hier zu ehren, würde jedoch eine Vertreterversammlung überfordern, befand er. Die Baugenossenschaft Triberg sei schon 65 Jahre Mitglied und immerhin sechs Mitglieder seien der Bank schon 60 Jahre treu. Allein 36 Mitglieder seien bereits seit 50 Jahren dabei.

Aus den Reihen der Vertreter bat Roland Wehrle darum, den Bankkunden wegen der in den nächsten Wochen großen Fülle an Terminen schriftlich mitzuteilen, was sich tue. Darüber hatte Kuner bereits in seinem Rechenschaftsbericht berichtet. So sei beispielsweise am Freitag, 19. Mai, der Bezug von Bargeld nur erschwert möglich, da an diesem Wochenende der technische Vollzug der Fusion erfolge. Die Kunden würden aber noch schriftlich detailliert informiert. Lukas Duffner wollte eine Zusage, dass auch die Schönwälder Filiale bestehen bleibe – was ihm Kuner bestätigte. Allerdings könne er nicht sagen, ob die derzeitigen Öffnungszeiten auf Dauer Bestand haben.