Triberg-Nußbach Vereinslogo ziert jetzt Stein am Dorfbrunnen

Der Obst- und Gartenbau­verein Triberg-Nußbach zieht Bilanz, Olga Haberstroh scheidet nach 16 Jahren aus dem Vorstand aus.

Erfreut konnte die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Andrea Kammerer, zahlreiche Teilnehmer zur Hauptversammlung im Nußbacher Sportheim begrüßen. Darunter waren auch Gartenfreunde aus St. Georgen und Mönchweiler, sich gegenseitig auszutauschen, ist ein wichtiger Aspekt dieser Vereinsarbeit.

Der kurze Rückblick ins Gartenjahr 2016 von Andrea Kammerer rückte noch einmal das wechselhafte Wetter im vergangenen Jahr in den Fokus – zunächst zu nass, dann zu trocken. Die Gartenerträge seien noch zufriedenstellend ausgefallen, sagte sie, die Obsternte sei von den verschiedenen Höhenlagen abhängig gewesen.

Schriftführerin Daniela Ketterer erinnerte an weitere Vereinsaktivitäten, die Einweihung des Dorfbrunnens, den Ausflug zur Dahlienschau nach Lindau, die erfolgreiche Teilnahme am Nußbacher Weihnachtsmarkt und vieles mehr. Immer helfen die Mitglieder bei der Dorfputzaktion im Frühjahr mit, in der Regel wird der Rathausgarten auf Vordermann gebracht. Außerdem wird jedes Jahr ein Baumschneidekurs angeboten. Der Verein biete auch einen Häcksler, eine Baumspritze und eine Gartenfräse zum Verleih an. Das Vermögen hat etwas abgenommen, erklärte Kassierer Norbert Kreyer in seinem Bericht. Trotzdem stehe der Verein finanziell noch gut da. Gerold Kammerer und Willibald Reiner haben alle Bewegungen in der Kasse nachgeprüft und konnten die fehlerfreie Führung bestätigen. Der beantragten Entlastung des Vorstands von Ortsvorsteher Heinz Hettich war nichts entgegenzusetzen. So konnten die Wahlen zügig durchgeführt werden. Andrea Kammerer als Vorsitzende gebührt das große Vertrauen der Mitglieder, sie wurde einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt.

Norbert Kreyer als Kassierer trat von seinem Posten zurück, als Nachfolger wurde Gerold Kammerer vorgeschlagen. Er erhielt ebenfalls alle Stimmen und nahm das Amt an. Beisitzerin Olga Haberstroh schied nach 16 Jahren aus dem Vorstand aus. Mit herzlichen Dankesworten wurde sie von der Vorsitzenden verabschiedet, Nachfolger ist als Beisitzer Norbert Kreyer.

Seit 25 Jahren sind Alfred Baur, Roland Schneider, Carmen Rösler, Alfred Fehrenbach, Richard Fehrenbach, Paul Schwer und Andrea Witt Mitglieder im Obst- und Gartenbauverein Nußbach, seit 40 Jahren sogar unterstützen Stefan Scherzinger und Reinhold Dold diese Institution.

Zum Schluss stellte Andrea Kammerer noch das neue Logo des Vereines vor. Dieses ziert auch den Stein am Dorfbrunnen. Im Anschluss an die Versammlung hielt das Ehepaar Anita und Ernst Schaumann einen Vortrag über Rosensorten, die die hiesigen Winter überleben. Schon beim Kauf sollte man darauf achten, winterhart genüge nicht unbedingt, frostsicher sollte es schon sein. Trotzdem gelte es, die Rosen über die kalte Jahreszeit zu bedecken.

Jedes Los gewinnt – eine Tombola war ein weiterer Punkt im Verlaufe der Hauptversammlung und so mancher Gartenfreund konnte auch Blumen oder Sämereien mit nach Hause nehmen.