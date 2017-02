Vereine zur Mitarbeit aufgerufen

Das Dorfgemeinschaftshaus Gremmelsbach erhält neue WC-Anlage im Obergeschoss und barrierefreien Zugang

Triberg-Gremmelsbach (nv) Eine grundsätzliche Verbesserung soll die WC-Anlage im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses erfahren. Den immer älter werdenden Einwohnern, die die gesellschaftlichen Veranstaltungen besuchen, sei es nicht mehr zuzumuten, die WC-Anlagen im Untergeschoss aufzusuchen. Statt der beiden WCs für Frauen sollen für 45 000 Euro ein Damen- und ein Herren-WC bereitgestellt werden. Dafür wird dieser Teil total entkernt werden.

„Details sind allerdings noch nicht festgelegt“, war in der jüngsten Ortschaftsratssitzung von der Verwaltung zu erfahren. Ein Drittel der Kosten ist für den sanitären Bereich veranschlagt. Dieser Teil wird ausgeschrieben. Kleinere Arbeiten dürfen frei vergeben werden. Die Umbaumaßnahmen sollen von Mitte April bis Mitte Juni erfolgen. Gedacht ist an die großen Ferien, doch gab es Bedenken, dass da auch Betriebe stillstehen und dann die Zeit nicht ausreichen wird.

Eine Staubwand mit einer Türe ist vorgesehen, damit Personal und Kinder des Kindergartens nicht belästigt werden. Überlegungen gibt es auch zu den Türen, die ein einheitliches Aussehen haben sollen, da der Eingangsraum immer auch repräsentativ wirken soll. Der Ortsvorsteher zeigte auch die in Frage kommenden Fliesen, die Bodenfliesen müssen um den Preis schwierigerer Reinigung griffig sein, damit der Rutschgefahr vorgebeugt ist. Ein Katalog für Fliesen wird noch zur Verfügung gestellt. Über die Art der Handtrocknungsanlage wird noch entschieden: entweder Warmluft oder Papier. Um den Kostenvoranschlag möglichst einzuhalten, werden auch die Vereine zu freiwilliger Mitarbeit aufgerufen.

Da der Wahlraum für zwei Wahlen in diesem Jahr, die Bundestagswahl und die Bürgermeisterwahl, im Gremmelsbacher Dorfgemeinschaftsraum ist, will der Ortsvorsteher einen leichteren Stufeneingang für Gehbehinderte schaffen. Mit Bauhofleiter Hubert Kienzler steht er deswegen in Verbindung, ebenso mit einer Schlosserfirma. Vorgesehen ist eine Rampe aus rutschfestem Metall, wie am Wasserfall. Die Kosten schätzt Storz auf weniger als 1000 Euro ein.