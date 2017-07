Triberg Verdienter Banker geht in Ruhestand

Verdienter Banker geht in Ruhestand

Volksbank Triberg verabschiedet Prokurist Hartmut Tröndle nach fast 49 Jahren Betriebszugehörigkeit.

Triberg – Nach einer fast 49-jährigen Betriebszugehörigkeit ging eine „Institution“ der Volksbank Mittlerer Schwarzwald – vormals Volksbank Triberg –, der langjährige Leiter der Firmenkundenbetreuung, Prokurist Hartmut Tröndle, zum 30. Juni in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Seine berufliche Karriere begann am 1. August 1968 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach erfolgreichem Abschluss und anschließendem Grundwehrdienst bei der Bundeswehr erwarb sich Hartmut Tröndle erste berufliche Sporen in der Kreditabteilung der Bank, wo er elf Jahre lang für die Bearbeitung von gewerblichen Kreditengagements tätig war.

Im Jahr 1981 absolvierte er das genossenschaftliche Bankführungsseminar in Montabaur und qualifizierte sich hierüber für die Führung eines Kreditinstituts. Weitere Fachseminare schlossen sich an, sodass die Bank Tröndle zum 1. Januar 1986 die Leitung der Firmenkundenberatung der damaligen Volksbank Triberg anvertraut hat. Diese mit Prokura verbundene Leitungsfunktion hatte Tröndle 31 Jahre inne.

„Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden, Manfred Kuner, gelang es Tröndle in dieser Zeit die Bank zum regionalen Marktführer in der Betreuung von Handwerk, Handel, Gewerbe und Mittelstand im Geschäftsgebiet der Volksbank Triberg zu machen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Volksbank. „Mit Fachkompetenz, Fleiß und Engagement konnte er mit seinem Team diverse Auszeichnungen für die Bank erringen“, heißt es weiter.

„Mehrfach wurde sie für die Vermittlung von gewerblichen Förderkrediten ausgezeichnet. Diese Erfolge tragen größtenteils die Handschrift von Hartmut Tröndle, der nun im Zuge der inzwischen erfolgten Fusion zur Volksbank Mittlerer Schwarzwald eine gut aufgestellte Firmenkundenbank an seinen Nachfolger, Prokurist Rainer Dieterle, übergeben konnte“, so die Volksbank weiter.

Auf Tröndles Wunsch wurde kein Abschiedsfest arrangiert, sondern die Verabschiedung in einer Feierstunde im Kreis seiner Arbeitskollegen sowie langjähriger beruflicher Weggefährten vorgenommen. In seiner Laudatio bedankte sich Kuner mit persönlichen Worten bei Tröndle und dessen Ehefrau Heike für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit. Tröndle bleibt der Region erhalten und wird seinen Ruhestand in Schonach genießen.