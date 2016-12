Triberg Umsatzziele werden sich erfüllen

FTG blickt auf ein ereignis­reiches Geschäftsjahr zurück, dass mit einer Feier mit Ehrungen im Kurhaus zu Ende ging.

Ein Geschäftsjahr voller Ereignisse liegt hinter der Firma FTG. Ein Tief ereignete sich im April dieses Jahres, als Friedrich Göhringer, der Unternehmensgründer, zum Bedauern der gesamten Belegschaft starb. In der zweiten Geschäftsjahreshälfte hat die Unternehmensgruppe Amphenol die Mehrheit an der französischen Muttergesellschaft übernommen, sodass FTG Teil der Amphenol-Gruppe ist.

Die Mitgliedsfirmen dieser amerikanischen Gruppe entwickeln, produzieren und vertreiben elektrische Verbindungssysteme in einem globalen Netz und wollen den Standort Triberg auch weiter stärken und ausbauen. In den vergangenen beiden Jahren wurden in Triberg durch umfangreiche Erweiterungsmaßnahmen weitere Kapazitäten, insbesondere für den Bereich der Produktion, geschaffen, um das erhöhte Auftragsvolumen rationeller bewältigen zu können.

Die Umsatzziele für das ablaufende Jahr werden sich erfüllen können, so die Geschäftsleitung. In diesem Jahr wurde das Geschäftsjahr mit einer Feier im Kurhaus Triberg besiegelt; bei der auch Mitarbeiter für langjährige Firmenzugehörigkeit geehrt wurden. Für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Irene Franke geehrt. Isolde Hörmann, die die Abteilung Kabelkonfektion leitet, und Werner Janeck, Mitarbeiter der Stanzerei, blicken auf 25 Jahre Firmenzugehörigkeit zurück.

Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Jacqueline Dohrer, Markus Lesniak, Martin Henninger, Ulrike Stockburger, Bettina Fehrenbach, Jürgen Feiler, Tanja Hollstein und German Kienzler geehrt. Neben den Ehrungen wurde das Jahr von Geschäftsführer Friedbert Brütsch in einer Präsentation zusammengefasst, die auch einen Ausblick auf 2017 beinhaltete.