Triberg Über das Rollenmuster der Geschlechter

Vortrag über orientalische Kultur am 7. April für Interessierte in der Flüchtlingsarbeit, Fatima Majsoub referiert.

Triberg – Einblicke in die Orientalische Kultur gewährt ein Vortrag für alle Interessierten in der Flüchtlingsarbeit. Ehrenamtskoordination, Erwachsenenbildung und evangelische Kirchengemeinde Triberg laden zu einem Vortrag über orientalische Kultur am Freitag, 7. April, um 19 Uhr ins evangelische Gemeindehaus in der Friedrichstraße 6 in Triberg ein.

Die Referentin Fatima Majsoub ist Redakteurin und hat 20 Jahre lang als Journalistin gearbeitet. Sie hat an der Universität Tübingen Politologie, Islamkunde und Empirische Kulturwissenschaft studiert.

Als Tochter eines Syrers und einer Deutschen ist ihr die Vermittlung zwischen beiden Kulturen ein besonderes Anliegen. Seit 2013 hält sie Vorträge und gibt Kurse zur arabischen und muslimischen Welt.

Die geografische Fläche, die dem Orient zugeordnet wird, ist riesig. Da ist es kein Wunder, dass es die orientalische Kultur als solche nicht geben kann. Aber es gibt Tendenzen.

Kulturunterschiede

Um zwei zentrale Unterschiede zur deutschen Kultur geht es an diesem Abend: Das erste Thema ist, welche Rollenmuster von Männern und Frauen im arabisch geprägten Sprachraum, aber auch in Afghanistan, Pakistan und dem Iran erwartet werden, und wie man als Europäer damit umgehen kann.

Ein weiteres Thema wird der Gegensatz zwischen der eher individualistischen deutschen und der mehr kollektiv ausgerichteten orientalischen Kultur sein und was das für das Leben in der deutschen Gesellschaft bedeutet.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den unterschiedlichen Vorstellungen in Bezug auf Kindererziehung.

Weitere Informationen zum Thema gibt es bei der evangelischen Erwachsenenbildung, Telefon 07721/ 84 51 71, E-Mail: info@erwachsenenbildung-villingen.de.