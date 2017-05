Triberg Turner ernennen zwei neue Ehrenmitglieder

Das Wichtigste aus der Hauptversammlung: Der Turnverein 1860 Triberg tritt der Spielgemeinschaft Hornberg/Lauterbach bei. Der dritte Wasserfalllauf startet am 16. September 2017.

In der Hauptversammlung des Turnvereins 1860 Triberg richtete die Vorsitzende Andrea Mickeleit einen Appell an die jüngeren Vereinsmitglieder. Diese sollten sich aktiv in die Vereinsarbeit einbringen und für frischen Wind sorgen. In ihrem Bericht ging sie auf das breit gefächerte Angebot ein, das gesundheitliche Aspekte, Mannschaftssport und Wettkampfsport unter einen Hut bringt. Mickeleit erinnerte an den zweiten Wasserfalllauf, der unter der Schirmherrschaft der Asklepiosklinik in Zusammenarbeit mit der Skizunft Triberg veranstaltet wurde. Die dritte Auflage ist am 16. September. Zudem engagierten sich die Vereinsmitglieder bei der Stadtputzete und dem Weihnachtszauber. Derzeit habe der Verein 530 Mitglieder, davon 184 unter 18 Jahren, sagte Andrea Mickeleit.

Für die Handballabteilung kündigte Jochen Quentmeier vom Vorstand der Handballer, für die kommende Saison große Veränderungen an. Künftig wird es eine Spielgemeinschaft zwischen den Tribergern und der SG Hornberg/Lauterbach auf allen Ebenen geben.

Bessere Perspektiven im Jugendbereich, mehr Hallenkapazitäten und die sportliche Qualität nannte Benno Maurer als Vorteile, die die neue Spielgemeinschaft bringen soll. „18 Teams mit 200 Handballern, das ist ein Wort“, zeigte er seine Vorfreude auf das Kommende. Victor Bichert, sowie Werner und Benno Maurer berichteten über die Erfolge der Abteilung. Über die Aktivitäten in der Abteilung Turnen berichtete Natascha Klein. Sie erwähnte das Nikolausturnen, dass erstmals die Nikolausfeier ersetzte und über die Teilnahmen an den verschiedenen Wettkämpfen. Und sie dankte Elisabeth Wallishauser, unter deren Organisation 66 Sportabzeichen erreicht wurden. „Ihr seid eine tolle Institution in Triberg und vorbildlich unterwegs“, lobte Bürgermeister Gallus Strobel, ehe er die Entlastung beantragte. Die wurde einstimmig erteilt.

Mit Dankesworten wurden Andrea Lienhard und Wolfgang Maier aus ihren Ämtern entlassen. Beide prägten die Arbeit durch großes, unermüdliches Engagement in ihren Abteilungen und im Hauptverein über Jahrzehnte.

Jochen Quentmeier ernannte Wolfgang Maier zum Ehrenmitglied und Andrea Mickeleit verlieh diese Auszeichnung an Reinhold Kuner. Für 40-jährige aktive Mitgliedschaft erhielt Gertrud Fehrenbach die Ehrennadel in Gold, Andreas Maier und Jürgen Schöntges konnten sich für 25-jährige Treue die Silbernadel anheften lassen. Für besondere Verdienste wurde Claudia Matella ausgezeichnet. Bei den Wahlen im Hauptverein erhielten die Vorsitzende Andrea Mickeleit, Kassierer Jochen Schulte, Schriftführer Michael Mickeleit, Jugendvertreterin Claudia Matella und Beirätin Petra Lienhard jeweils ein einstimmiges Votum. Aus den Abteilungsvorstandsteams rückten kraft Amtes Jochen Quentmeier und Julia Kieser gleichberechtigt als stellvertretende Vorsitzende auf. Victor Bichert wurde neu als Handball-Beirat ins Gremium gewählt.