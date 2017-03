Triberg Triberger wollen historischen Schopf für die Nachwelt sichern

Erste Renovierungs­arbeiten am denkmalgeschützten Amtshausscopf haben begonnen. Jetzt trafen sich 15 ehrenamtliche Helfer, um die weiteren Arbeiten zu besprechen.

Triberg – Nachdem der Gemeinderat im Herbst 2016 beschlossen hatte, den denkmalgeschützten Amtshausschopf zu erhalten, haben jetzt die ersten Renovierungsarbeiten begonnen. Am Wochenende trafen sich erstmals 15 ehrenamtliche Helfer am Schopf, um sich ein realistisches Bild von den anstehenden Sanierungsmaßnahmen zu machen. Unter den Helfern befinden sich ausgebildete Fachleute im Gipser-, Maler-, Maurer- und Schlosserhandwerk. Wünschenswert wäre es, wenn auch noch ein Zimmermann den Reigen der ehrenamtlichen Helfer abrunden könnte.

Allen Helfern ist daran gelegen, dieses malerische Stück Alt Triberg am Burghügel zu erhalten und für die Nachwelt zu sichern. Eine Fachfirma hat bereits damit begonnen, die eingebrochene Rückwand des Gebäudes, die direkt an den Burgfelsen angebaut ist, mit Beton auszuspritzen und mit vier Meter langen Felsankern zu sichern.

Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für diese Maßnahme wurde bereits am 20. September 2016 von der unteren Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt erteilt. Die ausgebrochenen Teile der rückwärtigen Bruchsteinwand sollen nach den Auflagen der Denkmalschutzbehörde wieder eingebracht werden. Dafür haben sich bereits ehrenamtliche Helfer gemeldet.

Um den historischen Schopf, in dem vermutlich schon Obervogt Karl Theodor Huber seine Obstbaumsetzlinge lagerte, wurde inzwischen ausgeforstet, so dass die denkmalgeschützte Remise wieder von allen Seiten gut zur Geltung kommt. Auch die Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“ hatte zeitgleich beantragt, um die Stadtkirche St. Clemens die Bäume zu entfernen, damit neben Burghügel und Amtshausschopf auch der Turm der Stadtkirche wieder besser sichtbar ist. Am heutigen Donnerstag treffen sich die ehrenamtlichen Helfer ab 17 Uhr. Es soll um den Schopf herum mit Aufräum- und Erdarbeiten begonnen werden. Weitere Helfer sind jederzeit willkommen.