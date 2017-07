Triberg Triberger wählen am 12. November neuen Bürgermeister

Bewerbungen sind ab 9. September möglich, Amtsinhaber Gallus Strobel hat bereits angekündigt, wieder zu kandidieren.

Triberg (hjk) Am 31. Januar 2018 endet die zweite Amtszeit von Bürgermeister Gallus Strobel. Innerhalb von längstens drei Monaten, minimal einem Monat vor dem Ende der Amtszeit, muss laut Gemeindeordnung eine Wahl durchgeführt werden. Somit beschränkt sich der Zeitraum auf die Monate November und Dezember 2017.

„Der Gemeinderat bestimmt den Termin“, machte Hauptamtsleiterin Barbara Duffner in der Sitzung am Mittwoch deutlich. Um nicht in die Adventszeit zu kommen, schlage die Stadtverwaltung den 12. November als Wahltag vor, da weder gesetzliche Feiertage noch Tage des Totengedenkens als Wahltage möglich seien. Zudem dürfe ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang frühestens am zweiten, spätestens am vierten Sonntag nach dem ersten Wahlgang stattfinden, wiederum mit Ausschluss von Feiertagen. Daher schlage man den 3. Dezember, alternativ den 10. Dezember, vor.

Da Bürgermeister Strobel Wahlbewerber ist, muss der Gemeinderat als Vorsitzenden für den Wahlausschuss eine andere Person stellen. Vorgeschlagen wurde Barbara Duffner, als deren Stellvertreter Klaus Wangler. Als Beisitzer wurden Timo Nimmerjahn und Regina Klausmann, als stellvertretende Beisitzer Cornelia Haupt und Marion Bronner vorgeschlagen, dazu als Schriftführerin Melanie Tutzschky, Stellvertreterin Sandra Koch.

Die Stellenausschreibung für den hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Triberg, die nach Paragraph 47 Absatz zwei der Gemeindeordnung spätestens zwei Monate vor der Wahl erfolgen muss, wurde auf den 8. September festgesetzt, an diesem Tag erscheint der Staatsanzeiger Baden-Württemberg. Der Beginn der Einreichungsfrist ist somit auf den 9. September festgesetzt, das Ende auf den 27. Tag vor der Wahl, also 16. Oktober um 18 Uhr. Für einen möglichen zweiten Wahlgang einigte man sich als Beginn der Einreichungsfrist auf Montag, 13. November, letzter Termin soll der 17. November sein.

Gelegenheit zur Vorstellung erhalten die Bewerber. Dieser Termin soll etwa zwei Wochen vor der Wahl stattfinden und wird noch bekannt gegeben. Die Vorstellung soll im Kurhaus erfolgen. Der Gemeinderat verabschiedete alle Vorschläge der Verwaltung einstimmig.