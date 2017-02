Triberg Triberger Volksbank stolz auf Spitzen-Rating

Ein herausforderndes Jahr liegt vor der Triberger Volksbank, die im Mai mit dem Nachbarn Kinzigtal zur Volksbank Mittlerer Schwarzwald fusioniert. Die aktuelle Bilanz des Geldinstituts fällt insgesamt positiv aus, berichten der Vorstandsvorsitzende Manfred Kuner und sein Stellvertreter Rainer Engel.

Triberg – Nicht mehr ganz die Zahlen der vergangenen Jahre, aber noch eine insgesamt erfreuliche Entwicklung trotz rückläufiger, aber noch überdurchschnittlichem operativen Ertragskennziffern, bilanziert die Volksbank Triberg. Auf die Zahlen angesprochen, reagierte der Vorstandsvorsitzende Manfred Kuner im Beisein von Stellvertreter Rainer Engel mit einem verschmitzten Lächeln: „Wir haben alle Wertpapiere erneut nach dem strengsten Niedrigstwertprinzip beurteilt, was das Finanzamt zulässt“, betonte er.

Zufrieden sei er mit Blick auf die Branchenentwicklung, selbst unter den Volksbanken, kann Kuner behaupten: Sein kleines Institut mit einem Geschäftsvolumen von rund 503 Millionen Euro konnte erneut mit einem starken Aufwand-Ertrag-Verhältnis von unter 62,4 den Großteil der anderen Genossenschaftsbanken (68,9) weit hinter sich lassen.

„Mit dieser Zahl wird festgestellt, wie viel Cent eine Bank ausgibt, um einen Euro zu erwirtschaften“, zeigte er die Wichtigkeit des Koeffizienten an. Bei den Krediten wurde ein solides Wachstum von 7,5 Prozent erreicht; allerdings, so Kuner, stünden da noch gut 15,2 Millionen Euro an zugesagten Krediten, die bisher nicht abgerufen wurden. „Da war die Baugenehmigung noch nicht da oder der Unternehmer hat aus anderen Gründen den Bau verschoben; diese Kredite werden aber 2017 sicher abgerufen, sodass unser Geschäft 2017 wieder deutlich höher sein wird“, betonte er.

Als grundsolide bezeichnete Kuner den Abschluss 2015, deutlich über dem Benchmark liege erneut der Provisionsüberschuss, der Zinsüberschuss liege erneut knapp unter Vorjahresniveau. Nach wie vor betreibe man eine eher vorsichtige und zukunftsorientierte Bilanzpolitik.

Bei den Einlagen bewege man sich derzeit im Durchschnitt der Genossenschaftsbanken in Baden-Württemberg. Dabei beläuft sich die Bilanzsumme auf nahezu 475,6 Millionen Euro.

Spitzenklasse ist man auch beim Rating. „Hier liegen die Triberger mit an der Spitze mit A++“. Die Eigenkapitalerfordernisse nach Basel III lägen bei 16,52 Prozent – aber „13 Prozent bräuchten wir erst 2019“, freute sich Kuner. Das bedeute auch, dass eine Kreditklemme nicht zu befürchten sei. Bei noch immer sehr niedrigen Zinsen liege der Zinsüberschuss besser als im Durchschnitt und etwa auf Vorjahresniveau. „Ob die guten Zahlen im laufenden Jahr gehalten werden können, ist momentan recht schwierig zu beurteilen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende. Zu schaffen machten der Bank auch der weiter anhaltende Einwohnerschwund und fehlende Impulse durch mangelnde Bautätigkeit. Ausgesprochen stolz sind die beiden Banker auf die hohe Internetaffinität ihres Hauses.

Denn weiter auf dem Vormarsch, von der Triberger Volksbank intensiv betreut, sei „die größte Filiale“, das Onlinegeschäft. Dabei setzt die Volksbank Triberg dennoch auch auf die überdurchschnittliche Beratungsqualität. Weit über Durchschnitt lägen die Mitgliederzahlen im Vergleich zur Einwohnerzahl. Sorgen bereite aber die mittlerweile steigende Zahl der Kunden, die sich ihre Kredite auf dem Onlinemarkt besorgten – ohne Beratung und bei teils dubiosen Geschäftemachern.

Noch ein kleines Zeichen der Zugehörigkeit zur Region: Rund 50 000 Euro spendete die Volksbank Triberg auch 2016 an gemeinnützige Einrichtungen und Vereine. Die Vertreterversammlung werde am 25. April darüber entscheiden, ob die vorgeschlagene Dividende von fünf Prozent ausgezahlt wird.

Für ein „herausforderndes Jahr 2017“ gut aufgestellt sieht Kuner die kleine Bank, die im Mai zusammen mit der benachbarten Volksbank Kinzigtal zur Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG fusioniert.