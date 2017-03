Die Triberger Verwaltungsfachangestellte schließt als Jahrgangsbeste bei der Prüfung ab. Künftig ist sie im Hauptamt für die Volkshochschule zuständig.

Janice Ketterer hat vom 1. September 2014 bis zum 8. Februar dieses Jahres ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadtverwaltung Triberg absolviert. Diese hat sie mit der Abschlussprüfung als Jahrgangsbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,3 erfolgreich abgeschlossen. Sie wurde dafür mit einem Preis ausgezeichnet.

Bereits im Mai 2016 hatte sie ihre Zwischenprüfung an der Kaufmännischen Berufsschule in Villingen-Schwenningen abgelegt und diese als Schulbeste im Bereich „Öffentliche Verwaltung“ abgeschlossen. Dafür erhielt sie ebenfalls einen Preis.

„Die Stadtverwaltung Triberg ist begeistert von ihrer Leistung und gratuliert ihr zu diesem ausgezeichneten Abschluss“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Janice Ketterer werde ab sofort das Hauptamt der Stadtverwaltung in vielen Bereichen unterstützen. Darüber hinaus ist sie für die Volkshochschule in Triberg zuständig.