Triberg Triberger Unternehmen erhält Preis für Türstation

Exklusives Design und modere Technologie werden von der Initiative Mittelstand ausgezeichnet.

Grund zur Freude hat die TCS AG: Sie hat für ihr „Flagschiff“, die Türstation Carus Argos, den Innovationspreis-IT „Best of 2017“ der Initiative Mittelstand erhalten.

Dieser Preis wird an „besonders innovative Lösungen mit hohem Nutzen für den Mittelstand“ verliehen. Damit würdigt die Jury die Kombination von exklusivem Design, Materialität und Oberflächenausführung in Verbindung mit moderner IT-Technologie, sehr hoher Funktionalität und einfachem Nutzer-Interface.

„Die Entwicklung und Fertigung dieser außergewöhnlichen Produktlinie erfolgt größtenteils in dem auf Metallbearbeitung spezialisierten Standort in Triberg“, teilt das Unternehmen mit. „Wir öffnen Welten.“

Nach diesem Leitsatz entwickelt und fertigt das Familienunternehmen seit 1995 Systemtechnik für die Gebäudekommunikation – von der einfachen Türsprechanlage bis zu komplexen Großanlage für mehrere hundert Wohneinheiten. Als Gründer des Unternehmens führt Otto Duffner die Firma gemeinsam mit der nächsten Generation, seinen Söhnen Florian Herth und Johannes Duffner, in die Zukunft.

So bleiben jahrzehntelange Erfahrung und zeitgemäße Ideen in Balance. Unterstützt wird die Familie von mehr als 300 Mitarbeitern und vielen Vertriebspartnern rund um den Globus. Bester Service sei für das Unternehmen dabei genauso wichtig wie exzellente Technologie, heißt es weiter. Erst beides zusammen ermögliche ein einfacheres und effizientes Arbeiten. Man denke jetzt schon an die Ideen für morgen. „Denn das Internet sowie der Megatrend zu individueller Form und Funktion bieten ungeahnte Möglichkeiten für das Gebäude der Zukunft.

Die passenden Innovationen können wir heute als global agierendes Unternehmen verwirklichen“, betont das Unternehmen.